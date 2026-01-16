Hà Nội

Danh tính thật của chủ nhân đồ trang sức vàng, bạc 1.600 năm tuổi

Kho tri thức

Đồ trang sức bằng vàng và bạc 1.600 năm tuổi này thuộc về mộ của giới quý tộc có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6.

Thiên Đăng - (Theo aktuelarkeoloji)
Nghĩa trang Almalyk-dere nằm trên cao nguyên Mangup, cách Sevastopol khoảng 16 km về phía đông, được cho là thuộc về tầng lớp thượng lưu của một xã hội trải rộng khắp vùng tây nam Crimea từ cuối thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Tại nghĩa trang này, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Crimea đã khai quật được đồ trang sức bằng vàng và bạc cổ dường như được phụ nữ đeo. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Các hiện vật bao gồm trâm cài áo, hoa tai bằng vàng, mảnh thắt lưng và khóa giày, cũng như đồ trang sức bằng vàng lá có thể được khâu vào cổ áo. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Hoa tai có lẽ được nhập khẩu, trong khi trâm cài áo được chế tác tại Crimea. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Đôi bông tai này đặc biệt cầu kỳ, được làm bằng vàng khảm đá quý màu đỏ như ngọc hồng lựu hoặc mã não; một đôi trâm cài được đúc bằng bạc rồi phủ lá vàng và khảm đá màu đỏ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Các nhà nghiên cứu cho biết, những hiện vật này là bằng chứng về khu chôn cất của giới quý tộc trong khu vực. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Artur Nabokov, một nhà khảo cổ học từ Viện Khảo cổ học Crimea thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết: "Rất có thể, ngôi mộ nơi tìm thấy các hiện vật này đều thuộc về một người phụ nữ giàu có". Ảnh: @Viện Khảo cổ học Crimea.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
