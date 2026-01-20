CSGT Phú Thọ kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử

Ngày 20/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 22h50 ngày 19/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Văn Lang (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), tổ công tác bảo đảm TTATGT của Phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện một xe mô tô dựng bên thành cầu và một phụ nữ đứng tại lan can cầu, có biểu hiện tâm lý bất ổn, nghi vấn có ý định tự tử.

Nhận định đây là trường hợp người có hoàn cảnh đặc biệt, cần được hỗ trợ, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì động viên, thuyết phục, trấn an tinh thần, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người phụ nữ trên.

Lực lượng chức năng quan tâm, chia sẻ, động viên người phụ nữ có ý định tự tử.

Sau khi ổn định tâm lý, tổ công tác đã phối hợp đưa người phụ nữ về Công an phường Thanh Miếu để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ. Qua làm việc ban đầu xác định người này sinh năm 1998, trú tại Hà Nội, là người khuyết tật, do gặp áp lực trong cuộc sống nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, có ý định tự tử.

Bằng sự quan tâm, chia sẻ, động viên của lực lượng Công an, người phụ nữ đã nhận thức được hành vi tiêu cực của bản thân, cam kết không tái diễn hành vi tự tử.

Công an phường Thanh Miếu đã liên hệ gia đình đến đón người phụ nữ về nhà để tiếp tục quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ ổn định tâm lý.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống cần bình tĩnh, chủ động chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm đến các cơ quan, tổ chức chức năng để được hỗ trợ; tuyệt đối không lựa chọn những hành vi tiêu cực, gây nguy hiểm cho bản thân và TTAT xã hội.

Khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường, nguy cơ mất an toàn, đề nghị Nhân dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp, hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

