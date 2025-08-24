Hà Nội

Dàn máy bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Quân sự

Dàn máy bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Sáng ngày 24/8, biên đội máy bay bắt đầu bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm A80.

Thiên Anh
BIên đội 5 máy bay tiêm kích Su-30MK2 diễn tập bay theo đội hình mũi tên, chuẩn bị cho đại lễ A80.
Máy bay tiêm kích Su-30MK2 diễn tập bay tạo hình, chuẩn bị cho đại lễ A80.
Chứng kiến dàn "hổ mang chúa" bay lượn biểu diễn trên bầu trời Hà Nội, không ít người dân đã vỗ tay reo hò.
Những âm thanh gầm rú của tiêm kích Su-30MK2 gây phấn khích.
Các máy bay tách ra biểu diễn những kỹ thuật khó như lộn, xoay nhiều vòng trên không.
Biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, CASA, "hổ mang chúa" SU-30MK2,... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành A80.
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng A80, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Từ 7h sáng nay, tại sân bay Hòa Lạc, 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 của Không quân Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Khoảng 20 phút sau, 10 chiếc máy bay trực thăng đã rời sân bay Hoà Lạc để thực hiện đợt bay đầu tiên vào trung tâm Hà Nội thực hiện tập luyện diễu binh A80.
Trong đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh sắp tới trên quảng trường Ba Đình, lực lượng không quân sẽ huy động nhiều chủng loại trực thăng, bao gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172, góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng.
Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.
Thiên Anh
#máy bay tập luyện #Hà Nội #Lễ kỷ niệm A80 #diễu binh #biên đội máy bay #diễu hành

