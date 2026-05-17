Bộ Công Thương đề xuất đưa khoản lỗ 45 nghìn tỷ của EVN vào giá điện
Bộ Công Thương đề xuất phân bổ dần khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện, có lộ trình và biên độ nhỏ để tránh gây sốc cho người dùng.
Gia Lai: Đổ xô vào rừng săn xác ve sầu, lo ngại cháy rừng
Xác ve sầu được thương lái thu mua gần 2 triệu đồng/kg tại Gia Lai, khiến người dân đổ xô vào rừng tìm kiếm. Ngành kiểm lâm lo ngại nguy cơ cháy rừng mùa khô.
Cái bắt tay lịch sử giữa ông Tập và ông Trump tại Bắc Kinh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh với lễ đài trang trọng và 21 phát đại bác trong chuyến thăm quan trọng.
Doanh nghiệp dược Việt lần lượt rơi vào tay ngoại
Livzon (Trung Quốc) chi 6.000 tỉ đồng thâu tóm 67% cổ phần Imexpharm. Trước đó, Dược Hậu Giang, Domesco, Pymepharco đã về tay các tập đoàn Nhật, Mỹ, Đức.
Thuật toán mạng xã hội bủa vây trẻ: Lá chắn nào để an toàn?
Mạng xã hội dùng thuật toán giữ chân trẻ em, khiến các em khó tự kiểm soát. Nhiều chuyên gia giáo dục kêu gọi gia đình và nhà trường chung tay hạn chế tác hại.
KPI, deadline vắt kiệt sức lao động: Hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm
ILO ước tính áp lực KPI, deadline gây hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cảnh báo ranh giới công việc - đời sống bị xóa nhòa.
Nguy cơ siêu El Nino tái diễn năm 2026, đe dọa thế giới
Chuyên gia cảnh báo siêu El Nino 2026 có thể gây ra hậu quả nặng nề về khí hậu, ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực và môi trường.
Lầu Năm Góc giải mật 162 hồ sơ UFO, giới khoa học nói gì?
Chuyên gia Đại học Harvard, Viện SETI và AARO cho rằng 162 hồ sơ UFO của Lầu Năm Góc chưa có bằng chứng về người ngoài hành tinh.
Hàn Quốc sắp đưa robot ra chiến trường vì thiếu lính trầm trọng
Quân đội Hàn Quốc giảm 20% quân số trong sáu năm, buộc Bộ Quốc phòng nước này tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai robot chiến đấu mới.
Bụi mù mịt tại dự án mở rộng tuyến đường nối Tố Hữu với đường 70 kéo dài
Sau gần một thập kỷ thi công, tuyến đường nối phố Tố Hữu với đường 70 kéo dài qua Đại Mỗ vẫn trong cảnh ngổn ngang, bụi bẩn và ùn tắc.