Cựu “hot girl ngực khủng” Elly Trần khoe gương mặt chuẩn sản phẩm AI

Cộng đồng trẻ

Loạt ảnh mới của Elly Trần gây chú ý với nhan sắc mịn màng, đường nét hài hòa đến mức được ví như “sản phẩm AI”.

Thiên Anh
Ở tuổi ngoài 30, cựu “hot girl ngực khủng” Elly Trần gây bất ngờ với gương mặt mịn màng, đường nét sắc sảo, được ví như “chuẩn sản phẩm AI” nhờ vẻ đẹp gần như không tì vết.
Trong loạt ảnh đính kèm, Elly Trần xuất hiện với phong cách nghệ thuật, tông màu nhẹ và ánh sáng mềm, làm nổi bật gương mặt thon gọn cùng làn da căng bóng.
Đôi mắt to, sống mũi cao và bờ môi đầy đặn tạo nên tổng thể hài hòa, sắc sảo.
Cách trang điểm tinh giản, tập trung vào làn da và ánh nhìn giúp người đẹp 8X toát lên thần thái tĩnh lặng, cuốn hút.
Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc hiện tại của Elly Trần mang vẻ đẹp “phi giới hạn tuổi tác”, thậm chí gợi liên tưởng đến những gương mặt được xử lý bằng công nghệ AI nhờ độ hoàn hảo trong từng góc chụp.
Phong cách tạo hình đa dạng – từ dịu dàng, mơ màng đến quyến rũ tinh tế – cho thấy sự biến hóa linh hoạt của nữ người mẫu ảnh kỳ cựu.
Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 06/08/1987 tại TP.HCM. Cô là một trong những “hot girl” đời đầu nổi tiếng nhất Việt Nam, được biết đến rộng rãi nhờ phong cách gợi cảm và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại nhiều thị trường châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản.
Trong sự nghiệp nghệ thuật, Elly Trần từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh như Bóng ma học đường, Sài Gòn Yo!, Khát vọng thượng lưu.
Vai diễn trong Khát vọng thượng lưu đã giúp Elly Trần giành giải Cánh Diều Vàng 2011, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất.
Những năm gần đây (2025–2026), Elly Trần tiếp tục duy trì sức hút với vai trò người mẫu ảnh và KOL trên mạng xã hội.
