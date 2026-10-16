Cuộc thi ‘Tiếng hát Hà Nội 2026’ nhiều đổi mới, giải đặc biệt gần 700 triệu

Sau ba mùa giải trở lại với nhiều dấu ấn, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động, hướng tới một bước chuyển về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa, không chỉ tìm kiếm người chiến thắng mà còn góp phần phát triển những thế hệ nghệ sĩ mới.

Do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, giàu tính chuyên môn, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô. Đặc biệt, mùa giải 2026 đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận, đa dạng hóa không gian thể hiện và tăng cường kết nối giữa tài năng trẻ với công chúng, hướng tới đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

“Tiếng hát Hà Nội” không chỉ tìm kiếm một giọng hát hay, hay một danh hiệu quán quân. Cuộc thi hướng tới phát hiện những tài năng trẻ có nội lực, kỹ thuật, bản sắc và tiềm năng phát triển lâu dài; tạo điều kiện để các giọng ca mới được biểu diễn, tiếp cận công chúng và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp sau cuộc thi.

Các thí sinh đạt giải "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Thí sinh gửi video dự thi

Một trong những điểm đổi mới đáng chú ý của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi. Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để Ban Giám khảo đánh giá.

Video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm giọng hát được đánh giá một cách thực chất, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực âm nhạc ngay từ vòng đầu tiên.

Cách thức này giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các tài năng trẻ trên cả nước lẫn quốc tế, đặc biệt là những người đang học tập, sinh sống và làm việc ngoài Hà Nội. Một giọng hát ở bất cứ đâu cũng có thể bắt đầu hành trình đến với sân khấu Tiếng hát Hà Nội từ chính video dự thi của mình. Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026.

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Văn Tuyến

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế. Thí sinh không bắt buộc đã qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Không giới hạn cơ hội khẳng định bản sắc

“Tiếng hát Hà Nội 2026” mở rộng không gian thể hiện của thí sinh với bốn phong cách đăng ký dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh những giá trị nghệ thuật và bản sắc âm nhạc dân tộc, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Đặc biệt, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo không gian cho những thí sinh có cách thể hiện riêng, có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn mới. Thí sinh không bắt buộc phải có đầy đủ các kỹ năng này; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Ca sĩ Vũ Tấn Đạt, giải Nhì phong cách Thính phòng "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025" Đào Lê Phương Chi. Ảnh: Văn Tuyến

Bốn phong cách được tổ chức trong ba nhóm đêm thi: Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh đăng ký phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng sẽ được bố trí vào nhóm phù hợp với đặc điểm tiết mục. Việc phân nhóm nhằm tổ chức thi và bảo đảm đánh giá chuyên môn phù hợp, không giới hạn cơ hội tranh các giải thưởng cao nhất.

Đổi mới này không đồng nghĩa với chạy theo xu hướng. “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỹ thuật thanh nhạc và cá tính nghệ thuật, để những giọng hát mới vừa có khả năng chinh phục công chúng hôm nay, vừa có nền tảng phát triển bền vững trong đời sống âm nhạc.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” nhấn mạnh: “Muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy. “Tiếng hát Hà Nội” cần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô: từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia”.

Giải đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu

Theo Quy chế cuộc thi, hành trình tuyển chọn dự kiến bắt đầu từ vòng Sơ khảo 1 đánh giá video, với khoảng 200 thí sinh được lựa chọn vào Sơ khảo 2. Từ vòng Sơ khảo 2, dự kiến 60 thí sinh sẽ bước vào Bán kết.

Tại vòng Bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm Chung kết, trong đó 24 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định qua điểm số và 6 thí sinh được khán giả bình chọn qua nền tảng số. Tại ba đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh sẽ được lựa chọn vào Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải, gồm 9 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định và 3 thí sinh do khán giả bình chọn.

Ca sĩ Trần Thị Vân Anh - Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023. Ảnh: Văn Tuyến

Sự tham gia của khán giả mở rộng cơ hội để công chúng đồng hành cùng các giọng hát trên hành trình dự thi. Tuy nhiên, bình chọn của khán giả và đánh giá chuyên môn được thực hiện theo những cơ chế riêng; lượt xem hay tương tác tự nhiên trên mạng không mặc nhiên thay thế điểm chuyên môn.

Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10, với các tiêu chí gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Đặc biệt, “Tiếng hát Hà Nội 2026” tiếp tục duy trì cơ cấu giải thưởng có giá trị cao, đồng thời bổ sung các giải chuyên đề nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật về giọng hát và khả năng sáng tạo, biểu diễn. Theo đó, Ban tổ chức trao giải đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu (gồm 200 triệu đồng tiền mặt và 1 ô tô điện), 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải chuyên đề: “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Trưởng ban giám khảo chia sẻ: "Ở mùa giải năm nay, chúng tôi kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều giọng hát có chất lượng chuyên môn, cá tính nghệ thuật và hướng đi riêng. Việc đổi mới hình thức dự thi, mở rộng kết nối với các nền tảng số cũng tạo thêm cơ hội cho những tài năng trẻ ở nhiều địa phương, kể cả những người trước đây còn e ngại về điều kiện tham gia, tự tin đăng ký dự thi và thể hiện khả năng của mình".

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng ban giám khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Văn Tuyến



“Tiếng hát Hà Nội” là cuộc thi âm nhạc có lịch sử từ năm 1994, từng là nơi phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca trở thành những nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Mai Hoa, Tiến sĩ – Giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên…