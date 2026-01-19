Cục CSGT xử phạt 77 triệu với lái xe và chủ xe cứu thương

Thời điểm kiểm tra, chiếc xe cứu thương không chở bệnh nhân, đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hồi 23h15 ngày 18/1, trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6 (Cục CSGT) đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô cứu thương, biển số 51B - 273.96.

Thời điểm trên, chiếc xe không chở bệnh nhân, đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng trên 1 năm (được xác định là không có giấy phép lái xe theo quy định).

Chiếc xe cứu thương đã bị tạm giữ.

Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử phạt lái xe 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe (căn cứ điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Đối với chủ xe, phạt tiền 58 triệu đồng (căn cứ điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với lái xe và chủ xe là 77 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, việc sử dụng phương tiện, đặc biệt là xe cứu thương, phải đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa xe ưu tiên, hoặc điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện pháp lý đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

