C.P. Việt Nam lãi hàng nghìn tỷ mỗi năm, riêng 2023 giảm mạnh

Ngày 30/5, CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán thịt không đảm bảo vệ sinh. Ngay sau đó, Công ty đã lên tiếng khẳng định đó là những thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty.

Hệ thống "khủng" của C.P. Việt Nam

C.P. Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group, thành lập năm 1921 tại Bangkok, Thái Lan), hoạt động kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Năm 1988, C.P. Group mở văn phòng đại diện tại TPHCM. Năm 1993 thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam và xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là trụ sở chính của Công ty cho tới ngày nay.

Năm 2009, Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam hợp nhất với Công ty TNHH Charoen Pokphand Việt Nam thành CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam. C.P. Việt Nam có vốn điều lệ 18.199 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023.

C.P. Việt Nam hiện sở hữu mạng lưới sản xuất quy mô lớn với 21 nhà máy đặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, 8 nhà máy chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và 4 nhà máy thức ăn thủy sản đặt tại Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ và Cà Mau. Ngoài ra, công ty còn vận hành 7 nhà máy chế biến thịt và 2 nhà máy chế biến thủy sản, cung ứng sản phẩm từ gà, heo, cá, tôm cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Ngoài ra, C.P. Việt Nam đang liên kết với hơn 2.500 trang trại trên cả nước. Riêng lĩnh vực chăn nuôi heo, công ty vận hành một hệ thống trại quy mô lớn, trong đó có những trại hiện đại như trại Lạc Thủy (100 ha), 2 trại tại Lộc Ninh và nhiều trại gia công liên kết với nông dân. Tổng đàn heo nái chăn nuôi gia công của công ty lên tới khoảng 200.000 con, với năng suất bình quân 23,5 heo con cai sữa/mẹ/năm, tương đương sản lượng hơn 6,8 triệu con heo thịt cung ứng mỗi năm.

Cũng cần lưu ý, trang trại chăn nuôi gà giống của C.P. Việt Nam tại Đồng Nai có diện tích hơn 16 ha, với 20 dãy chuồng, quy mô 150 ngàn con/lứa. Tuy nhiên, năm 2024, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng vị trí trang trại gà giống của C.P. Việt Nam nằm gần khu dân cư, không còn phù hợp với quy hoạch hiện nay. Do đó, C.P. Việt Nam nên tìm vị trí phù hợp hơn để di dời trang trại.

Trụ sở Chăn nuôi C.P Việt Nam

Lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm, riêng 2023 giảm mạnh

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2024 của Charoen Pokphand Foods (CPF) - Công ty con của Tập đoàn C.P. Thái Lan, tổng doanh thu từ thị trường Việt Nam đạt hơn 122.033 triệu baht, (tương đương khoảng 91.000 tỷ đồng), tăng 5% so với năm 2023.

Còn theo Báo cáo tài chính năm 2023, CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 78.553 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,5% so mức 84.056 tỷ đồng của năm 2022. Giá vốn chiếm hơn 70.598 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm sâu về 7.955 tỷ đồng (sụt 31,8% so mức 11.666 tỷ của năm 2022). Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên giảm từ mức 13,88% của năm 2022 xuống còn 10,13% trong năm 2023.

Tuy nhiên, kỳ này doanh thu hoạt động tài chính lại tăng khá 17% lên 972 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính dội lên 1.464 tỷ đồng (tăng vọt 49% so năm trước) chủ yếu là do chi phí lãi vay chiếm 998,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của C.P. Việt Nam giảm không đáng kể khi lần lượt chiếm 2.315 tỷ đồng và 3.399 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của C.P. Việt Nam giảm mạnh 67,8% so năm 2022, về còn 1.807 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế giảm 68% về mức 1.539 tỷ đồng (so mức 4.886 tỷ của năm 2022). Với mức lãi này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của C.P. Việt Nam tại cuối năm 2023 vẫn tăng lên hơn 7.639 tỷ đồng.

Năm 2022, C.P. Việt Nam ghi nhận thuế TNDN hiện hành hơn 895 tỷ đồng và được hoàn nhập 164 tỷ đồng thuế TNDN hoãn lại. Còn năm 2023, chi phí thuế TNDN hiện hành chỉ vỏn vẹn hơn 7,3 tỷ đồng và chi phí thuế TNDN hoãn lại hơn 260 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của C.P. Việt Nam giảm hơn 7.636 tỷ xuống còn 45.458 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tăng nhẹ khi chiếm 2.969 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm từ mức 21.796 tỷ của năm 2022 xuống còn 19.170 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu tư tài chính dài hạn giảm phân nửa xuống còn 3.863 tỷ đồng chủ yếu là giảm đầu tư vào công ty con (từ 5.855 tỷ xuống mức 2.953 tỷ đồng).

Nợ phải trả của C.P. Việt Nam giảm hơn 1.395 tỷ xuống mức 19.619 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm chủ yếu khi tăng lên 14.433 tỷ đồng (so mức 13.881 tỷ của đầu kỳ). Công ty không vay nợ tài chính dài hạn.