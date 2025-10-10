Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cống ngầm chống ngập ở Tokyo không “thần thánh” như lời đồn

Số hóa

Cống ngầm chống ngập ở Tokyo không “thần thánh” như lời đồn

Hệ thống cống ngầm G-Cans dưới lòng đất Tokyo được ca ngợi như kỳ quan kỹ thuật chống lụt, nhưng các chuyên gia cảnh báo nó không “thần thánh” như lời đồn.

Thiên Trang (TH)
Ẩn mình sâu 50 mét dưới lòng đất, G-Cans là mạng lưới cống khổng lồ được người Nhật ví như “Thần điện” bảo vệ Tokyo khỏi lũ lụt.
Ẩn mình sâu 50 mét dưới lòng đất, G-Cans là mạng lưới cống khổng lồ được người Nhật ví như “Thần điện” bảo vệ Tokyo khỏi lũ lụt.
Hệ thống gồm năm giếng thu nước, một đường hầm dài hơn 6 km và bể điều áp rộng bằng sân bóng, được xây dựng với chi phí tới 3 tỷ USD.
Hệ thống gồm năm giếng thu nước, một đường hầm dài hơn 6 km và bể điều áp rộng bằng sân bóng, được xây dựng với chi phí tới 3 tỷ USD.
Kể từ khi vận hành năm 2006, G-Cans đã giúp Tokyo tránh khỏi hàng trăm trận ngập, tiết kiệm hơn 1 tỷ USD thiệt hại kinh tế.
Kể từ khi vận hành năm 2006, G-Cans đã giúp Tokyo tránh khỏi hàng trăm trận ngập, tiết kiệm hơn 1 tỷ USD thiệt hại kinh tế.
Trong siêu bão Hagibis năm 2019, hệ thống này hoạt động hết công suất, cứu hàng nghìn ngôi nhà khỏi bị nước cuốn trôi.
Trong siêu bão Hagibis năm 2019, hệ thống này hoạt động hết công suất, cứu hàng nghìn ngôi nhà khỏi bị nước cuốn trôi.
Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản khẳng định G-Cans không phải là “tấm khiên tuyệt đối” như nhiều người tưởng.
Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản khẳng định G-Cans không phải là “tấm khiên tuyệt đối” như nhiều người tưởng.
Ông Daijiro Sugama, chuyên gia thuộc Văn phòng Sông Edogawa, cảnh báo rằng hệ thống này chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với đê điều và các hồ điều tiết khác.
Ông Daijiro Sugama, chuyên gia thuộc Văn phòng Sông Edogawa, cảnh báo rằng hệ thống này chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với đê điều và các hồ điều tiết khác.
Một số nhà khoa học cho rằng chi phí vận hành và bảo trì của G-Cans là quá lớn, khó có quốc gia nào khác có thể sao chép được mô hình này.
Một số nhà khoa học cho rằng chi phí vận hành và bảo trì của G-Cans là quá lớn, khó có quốc gia nào khác có thể sao chép được mô hình này.
“G-Cans là kỳ tích kỹ thuật, nhưng không phải phép màu chống thiên tai”, lời nhấn mạnh của giới chuyên gia đã giúp lột tả giới hạn thật sự của “Thần điện” Tokyo.
“G-Cans là kỳ tích kỹ thuật, nhưng không phải phép màu chống thiên tai”, lời nhấn mạnh của giới chuyên gia đã giúp lột tả giới hạn thật sự của “Thần điện” Tokyo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#G-Cans #chống ngập Tokyo #hệ thống thoát nước #giới hạn hệ thống #bảo vệ lụt #kỹ thuật Nhật Bản

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT