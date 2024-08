Xoài Non và “bạn trai” đồng giới lộ clip hôn nhau, không ngại công khai

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê là tâm điểm chú ý suốt thời gian qua. Những ngày đầu có hint hẹn hò, Xoài Non và "bạn trai" đồng giới đã bị "tóm" khoảnh khắc ôm hôn, chăm sóc nhau từng ly từng tí trên sân pickleball. Ảnh: Đi Soi Sao Trước bằng chứng khó chối cãi về mối quan hệ đặc biệt, Gil Lê và Xoài Non không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Họ không chọn cách ở ẩn như các cặp đôi nổi tiếng khác, thay vào đó là thoải mái xuất hiện, tương tác thân mật với đối phương. Phải nói sau 2 tuần bị tung clip tình cảm, Gil Lê và Xoài Non luôn khiến người hâm mộ phải "ghen tỵ", phát sốt vì độ lãng mạn, ngọt ngào dành cho nhau. Lượng fan chung và ủng hộ cả 2 vì thế cũng ngày càng đông đảo. Cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật công khai, như Xoài Non vuốt má Gil Lê... ... hay "bạn trai" đồng giới không ngại đáp lại nàng hot girl cái ôm đầy tình cảm Đặc biệt, khoảnh khắc Xoài Non nhìn bạn "hàng xóm" bằng ánh mắt si mê đã khiến mạng xã hội dậy sóng Giữa lúc chuyện tình cảm đang được bàn luận rầm rộ, Xoài Non - Gil Lê còn dính nghi vấn đang sống chung nhà. Cư dân mạng đã soi ra hình ảnh trong sinh nhật của Gil Lê được chụp tại nhà của hot girl gen Z. Tuy nhiên, mới đây, Xoài Non đã lên tiếng đính chính. Cô cho biết bản thân và Gil Lê chỉ ở chung 1 tòa nhà với nhau, không sống chung như dân tình đồn đoán: "Gì vậy, cùng nhà hồi nào" . Chưa dừng lại, netizen còn nhận ra Xoài Non coi nhà Gil Lê như nhà mình khi liên tục lấy các vật dụng, đồ ăn khá thoải mái. Đáp lại, Xoài Non cũng chẳng ngại "bóc phốt" Gil Lê hay đi nhầm dép của cô mỗi khi sang nhà: " Gil Lê có tật đi dép nhà mình xuống nhà người ta, nhưng lại đi dép nhà người ta về nhà mình".

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê là tâm điểm chú ý suốt thời gian qua. Những ngày đầu có hint hẹn hò, Xoài Non và "bạn trai" đồng giới đã bị "tóm" khoảnh khắc ôm hôn, chăm sóc nhau từng ly từng tí trên sân pickleball. Ảnh: Đi Soi Sao Trước bằng chứng khó chối cãi về mối quan hệ đặc biệt, Gil Lê và Xoài Non không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Họ không chọn cách ở ẩn như các cặp đôi nổi tiếng khác, thay vào đó là thoải mái xuất hiện, tương tác thân mật với đối phương. Phải nói sau 2 tuần bị tung clip tình cảm, Gil Lê và Xoài Non luôn khiến người hâm mộ phải "ghen tỵ", phát sốt vì độ lãng mạn, ngọt ngào dành cho nhau. Lượng fan chung và ủng hộ cả 2 vì thế cũng ngày càng đông đảo. Cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật công khai, như Xoài Non vuốt má Gil Lê... ... hay "bạn trai" đồng giới không ngại đáp lại nàng hot girl cái ôm đầy tình cảm Đặc biệt, khoảnh khắc Xoài Non nhìn bạn "hàng xóm" bằng ánh mắt si mê đã khiến mạng xã hội dậy sóng Giữa lúc chuyện tình cảm đang được bàn luận rầm rộ, Xoài Non - Gil Lê còn dính nghi vấn đang sống chung nhà. Cư dân mạng đã soi ra hình ảnh trong sinh nhật của Gil Lê được chụp tại nhà của hot girl gen Z. Tuy nhiên, mới đây, Xoài Non đã lên tiếng đính chính. Cô cho biết bản thân và Gil Lê chỉ ở chung 1 tòa nhà với nhau, không sống chung như dân tình đồn đoán: "Gì vậy, cùng nhà hồi nào" . Chưa dừng lại, netizen còn nhận ra Xoài Non coi nhà Gil Lê như nhà mình khi liên tục lấy các vật dụng, đồ ăn khá thoải mái. Đáp lại, Xoài Non cũng chẳng ngại "bóc phốt" Gil Lê hay đi nhầm dép của cô mỗi khi sang nhà: " Gil Lê có tật đi dép nhà mình xuống nhà người ta, nhưng lại đi dép nhà người ta về nhà mình".