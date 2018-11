Những tình huống trớ trêu bất cứ ai cũng gặp một lần trong đời

Diện boots trông thần thái và thời trang lắm nhưng cũng bất tiện không kém. Người thì không dám diện tất vì sợ không hợp, người lại chỉ mang nửa tất vì phía trong rộng quá. Nói chung làm đẹp cũng vất vả lắm, không đơn giản đâu. Tâm lý chung của con người thường sợ động vật 8 chân, trong đó nhện là loài chịu nhiều định kiến nhất. Nhưng nhện cũng có làm hại ai đâu mà bài trừ nó chứ? Ai hiểu được nỗi lòng của nhện? Con gái thường mặc cảm vì chân nhiều lông, nhất là khi mới dậy thì. Rồi họ vướng vào chuỗi ngày cạo, wax... đủ kiểu. Đến thời điểm nào đó, bất chợt họ nhận ra rằng ai quan tâm đâu? Thôi cứ tự nhiên cho cuộc sống tươi đẹp vậy! Thiên hạ thường nói người độc thân rất mạnh mẽ, đầy nghị lực, nhưng đó là lúc họ chưa lâm bệnh thôi. Nghĩ cũng khổ, bệnh ập đến chỉ có một mình không ai chăm sóc, lúc này mới thấy quý người thân, gia đình và bạn bè. Nhiều người có thói quen uống nước trước khi đi ngủ và điều này thật bất tiện. Thử nghĩ xem đang ngủ ngon, nửa đêm lại phải dậy đi vệ sinh. Ôi, thật sự quá tệ hại. Nhưng thói quen đó bỏ không được, thôi thì tập từ từ vậy. Nhiều người lạ lắm, suốt ngày than phiền công việc bận rộn, bừa bộn nhưng lại không tranh thủ giải quyết. Đến khi "nước đến chân mới nhảy", lúc đó lại than vãn đủ điều. Dù gì cũng muộn rồi, phạt cho chừa! Con gái chỉ tự tin khi khoe tóc bay bay trong gió, như lột xác 100% luôn vậy. Những ngày tóc bết, hội chị em bạn dì thực sự không muốn ra đường đâu, giống như cực hình vậy đó. Người xưa có câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Bạn có điều kiện thuận lợi đi chăng nữa nhưng không chịu vận động thì sao có thể phát triển bản thân? Thành hay bại tất cả do bạn quyết định cả thôi. Mùa hè tươi đẹp kéo theo bầy muỗi đáng ghét. Người ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác ấm áp chút thôi, có cần làm phiền vậy không? Nhưng không sao, vài nốt muỗi đốt hết ngay thôi mà, quan trọng bạn thích mùa hè là được rồi. Mua quần áo ai để ý nhiều thứ đâu, chỉ cần đẹp là được, chuyện bất tiện tính sau. Nhưng khi mua về, muốn hối hận cũng trễ rồi. Đi ăn cứ vướng víu, đi ngoài đường cứ kéo lên kéo xuống quá mệt mỏi. Nhưng thói xấu này bỏ không được, chịu thôi...

