Chuẩn bị đám cưới, vợ tương lai Đoàn Văn Hậu khoe chân dài thẳng tắp

Sau khi hạnh phúc chia sẻ ảnh đi đăng kí kết hôn cùng hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu, người đẹp Doãn Hải My cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Điều này được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân. Trước sự kiện trọng đại của cuộc đời, Doãn Hải My gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần cùng phong cách thời trang khoẻ khoắn, năng động. Cô nàng khoe ảnh diện áo phông hồng dễ thương kết hợp cùng váy bò. Cách phối đồ giúp Hải My khoe đôi chân dài thon gọn, nuột nà, thẳng tắp. Bên cạnh đó, chiếc áo phông rộng giúp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khéo giấu được vòng 2 giữa nghi vấn "có tin vui". Dù chia sẻ về việc lên cân trong thời gian gần đây, Doãn Hải My vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, mảnh mai sẵn sàng làm cô dâu xinh đẹp của Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My sinh năm 2001, là tiểu thư Hà thành với profile xịn xò. Cô nàng từng đạt danh hiệu Người đẹp tài năng và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hải My tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội và có dự định học thêm khoá đào tạo luật sư của Học viện tư pháp. Hải My dính tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu từ năm 2020 nhưng hai năm sau, cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Gắn bó ba năm, Văn Hậu đã cầu hôn Hải My trong một bữa tối lãng mạn, đầy bất ngờ. Cả hai sau đó đã đi đăng kí kết hôn. Vì lịch trình thi đấu bận rộn của Đoàn Văn Hậu, anh lại đang miệt mài hồi phục chấn thương nên cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2024. Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Sau khi hạnh phúc chia sẻ ảnh đi đăng kí kết hôn cùng hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu, người đẹp Doãn Hải My cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Điều này được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân. Trước sự kiện trọng đại của cuộc đời, Doãn Hải My gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần cùng phong cách thời trang khoẻ khoắn, năng động. Cô nàng khoe ảnh diện áo phông hồng dễ thương kết hợp cùng váy bò. Cách phối đồ giúp Hải My khoe đôi chân dài thon gọn, nuột nà, thẳng tắp. Bên cạnh đó, chiếc áo phông rộng giúp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khéo giấu được vòng 2 giữa nghi vấn "có tin vui". Dù chia sẻ về việc lên cân trong thời gian gần đây, Doãn Hải My vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, mảnh mai sẵn sàng làm cô dâu xinh đẹp của Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My sinh năm 2001, là tiểu thư Hà thành với profile xịn xò. Cô nàng từng đạt danh hiệu Người đẹp tài năng và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hải My tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội và có dự định học thêm khoá đào tạo luật sư của Học viện tư pháp. Hải My dính tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu từ năm 2020 nhưng hai năm sau, cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Gắn bó ba năm, Văn Hậu đã cầu hôn Hải My trong một bữa tối lãng mạn, đầy bất ngờ. Cả hai sau đó đã đi đăng kí kết hôn. Vì lịch trình thi đấu bận rộn của Đoàn Văn Hậu, anh lại đang miệt mài hồi phục chấn thương nên cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2024. Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu sở hữu nhan sắc ngọt ngào