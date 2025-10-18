Dự báo thời tiết ngày 18/10 không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; từ ngày 20 - 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10 trời chuyển mát; từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21°C.

Ảnh minh họa: GĐXH.

Dự báo thời tiết ngày 18/10/2025 các vùng trên cả nước:

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, từ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa- Nghệ An: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: Mưa lớn diện rộng với lượng mưa hai ngày (18-19/10) từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3h gây ngập úng cục bộ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ: Sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ.