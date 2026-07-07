Có thêm hàng vạn khách từ hơn 30 tòa chung cư lân cận, nhà đầu tư Vịnh Bình Minh 1 “mở hàng là thấy tiền về”

Không chỉ hưởng lợi từ hơn 30.000 sinh viên Làng Đại học, Vịnh Bình Minh 1 tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn chuẩn bị đón thêm hàng chục nghìn cư dân.

Nguồn cầu tiêu dùng lớn, ổn định và diễn ra mỗi ngày sẽ mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho các nhà đầu tư, chủ cơ sở kinh doanh ngay từ những ngày đầu khai trương.

Mở mắt là có tiền, Vịnh Bình Minh 1 kinh doanh gì cũng dễ

Theo giới quan sát, Làng Đại học tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô không khác nào một “thành phố thu nhỏ” của Quảng Ninh khi dự kiến quy tụ hơn 30.000 sinh viên cùng hàng ngàn giảng viên và chuyên gia. Chỉ riêng lực cầu này đã đủ mạnh để “nuôi sống” cả trăm cơ sở lưu trú, F&B, bán lẻ, giải trí tại Vịnh Bình Minh 1.

4 tòa chung cư đầu tiên sắp ra mắt sẽ thuộc phân khúc Diamond cao cấp nhất của Vinhomes.

Sức mua tại Vịnh Bình Minh 1 sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi 4 tòa chung cư gần đó sắp mở bán, dự kiến thu hút hàng nghìn cư dân về sinh sống lâu dài ngay từ năm 2028.

Dẫu vậy, 4 tòa chung cư này mới chỉ là “phát súng mở màn”. Theo quy hoạch, khu vực kế bên Vịnh Bình Minh 1 sẽ được phát triển hơn 30 tòa cao tầng, ước tính quy mô dân số lên tới hàng vạn người.

Đáng chú ý, khách hàng đến từ Làng Đại học và các tòa chung cư đều là nhóm cư dân thường trú, có nhu cầu chi tiêu hàng ngày cho đa dạng hàng hóa và dịch vụ, không bị giới hạn về thời gian và loại hình như với dòng khách du lịch. Từ siêu thị, nhà hàng, tiệm spa, làm đẹp, cho đến nhà sách, cửa hàng đồ công nghệ, hiệu thuốc… mọi mô hình đều có cơ hội phát triển khi hiện diện giữa một khu dân cư đông đúc.

Các chủ hộ kinh doanh tại Vịnh Bình Minh 1 sẽ mở hàng ngày mới bằng hàng ngàn đơn đặt cafe và bữa ăn sáng.

Khi mặt trời đứng bóng, hàng chục nghìn sinh viên sẽ tiếp tục ra đây để ăn uống, nạp năng lượng cho tiết học buổi chiều.

Tối đến sẽ là thời điểm chuỗi hoạt động thương mại đạt đỉnh. Sau ngày dài học tập và làm việc, hàng chục nghìn người sẽ tìm về các dãy nhà phố resort ven biển để vui chơi giải trí, mua sắm thư giãn. Các gia đình từ các tòa chung cư cũng tấp nập mua sắm để chuẩn bị cho bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Từ sáng cho đến tối, không lúc nào các cả hàng tại Vịnh Bình Minh 1 ngơi khách, dòng tiền sẽ luôn chuyển động trong mọi cung giờ.

Đặc biệt, cộng đồng cư dân này có tốc độ hình thành rất nhanh, giúp siêu đô thị bên vịnh kỳ quan sớm trở nên náo nhiệt.

Đầu tiên là Làng Đại học. 7 ngôi trường tại đây đều tập trung về khoa học - công nghệ. Đây luôn là một trong 3 ngành được các sĩ tử lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi đại học. Ngay trong kỳ khai giảng đầu tiên, các trường sẽ dễ dàng tuyển hàng ngàn sinh viên, lập tức tạo nguồn sinh khí trẻ trung cho toàn siêu đô thị cũng như Vịnh Bình Minh 1 kề cận.

Tiếp đến là chung cư. Đây luôn là loại hình có tốc độ “hút” dân về ở nhanh bậc nhất thị trường địa ốc. Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm của phân khúc này luôn duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng lên tới 32-35% lượng người được khảo sát. Như tại Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội), chỉ trong vòng 4-5 năm vận hành, các tòa chung cư đã giúp đại đô thị có 80.000 cư dân.

Sau khi nghiên cứu gần 50.000 cửa hàng, Tập đoàn bất động sản quốc tế CBRE đã kết luận rằng, những khu vực có tỷ lệ mở cửa hàng mới cao thường là các khu đô thị đang phát triển, nơi dân số hiện tại chưa lớn nhưng được kỳ vọng tăng nhanh trong tương lai. Đây cũng chính là thế mạnh của Vịnh Bình Minh 1 trên hành trình hình thành một trung tâm thương mại - dịch vụ sôi động hàng đầu tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Kinh doanh không chờ đợi với quỹ căn bàn giao hoàn thiện

Để đón trọn dòng tiền khổng lồ từ hàng vạn cư dân, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở thời điểm khai thác. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của Vịnh Bình Minh 1 khi sở hữu dòng sản phẩm hoàn thiện được bàn giao sớm nhất siêu đô thị.

Dòng sản phẩm hoàn thiện chỉ có số lượng hữu hạn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Khác với những căn xây thô, dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 được chủ đầu tư thi công chỉn chu từ trong ra ngoài và được lắp đặt sẵn các thiết bị gia dụng như điều hòa, bình nước nóng, hút mùi, bếp từ... Nhờ đó, chủ sở hữu chỉ cần nhận bàn giao là có thể khai trương cửa hàng, rút ngắn từ 6-12 tháng hoàn thiện và nhanh chóng đón dòng khách đầu tiên.

Quan trọng hơn, quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 sẽ được bàn giao vào quý III/2027, đúng thời điểm vàng trước khi Làng Đại học và 4 tòa chung cư đầu tiên hoàn tất xây dựng vào năm 2028.

Như vậy, các cửa hàng sẽ có ưu thế mở cửa sớm, đón những cư dân đầu tiên của siêu đô thị ngay ngày đầu họ chuyển về sinh sống. Khi thói quen tiêu dùng được hình thành, các “quán ruột” sẽ dần trở thành lựa chọn mặc định của cư dân, giúp gia tăng tối đa mức độ nhận diện thương hiệu.

Phía trước Vịnh Bình Minh 1 là bãi biển được lọc trong xanh đẹp nhất miền Bắc.

Không chỉ vậy, Vịnh Bình Minh 1 còn sở hữu một điểm cộng lớn là vị trí ôm trọn bờ biển. Các toà chung cư và trường học có thể sở hữu “view” vịnh nhưng để chạm chân xuống cát trắng, đắm mình trong làn nước biển trong xanh thì cư dân sẽ phải đến trực tiếp Vịnh Bình Minh 1. Chính đặc quyền này sẽ thu hút hàng chục nghìn người đổ về các dãy nhà phố resort, tạo dòng khách thường xuyên cho các nhà hàng, tiệm cafe, quán bar, cùng loạt tiện ích giải trí khác trong khu vực.

Với lợi thế đón đầu dòng người và dòng tiền, Vịnh Bình Minh 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu phố kinh doanh sôi động bậc nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long.