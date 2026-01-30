Hà Nội

Cơ ngơi đẹp như tiên cảnh của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Bất động sản

Cơ ngơi đẹp như tiên cảnh của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ ngơi của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tại Đà Lạt ngập tràn hoa cỏ, có hồ cá đẹp như tiên cảnh, nơi con người và thiên nhiên không có khoảng cách. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rời xa nhịp sống hối hả, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chọn Đà Lạt làm nơi cư ngụ để sống chậm. Mới đây, người đẹp chia sẻ hình ảnh cơ ngơi tại xứ sở mộng mơ thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Cơ ngơi của Bùi Quỳnh Hoa ở Đà Lạt là một không gian mở, con người và thiên nhiên gần như không còn khoảng cách. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Bao quanh ngôi nhà là khu vườn xanh mướt đầy cỏ hoa, rau xanh. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Hồ cá là nơi Quỳnh Hoa ngồi thư giãn, ngắm nhìn mây trời Đà Lạt. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Khu vườn rộng mở với thảm cỏ xanh, lối đi lát đá gọn gàng và một hồ nước nhỏ trong veo, xung quanh là cây cối, hoa lá. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Một góc ban công nhìn ra thung lũng mờ sương. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Khóm hoa rực rỡ sắc màu bao quanh lối đi, tạo khung cảnh thơ mộng, tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Để có được thành quả này, Bùi Quỳnh Hoa tự tay trồng và vun xới cho từng gốc cây. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Những mầm xanh vươn lên mạnh mẽ giữa đất trời cao nguyên. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Từng khóm hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thích thú khi thu hoạch cà tím trong vườn. Ảnh: FB Bui Quynh Hoa
#Cơ ngơi tại Đà Lạt #Lối sống chậm #hòa hợp thiên nhiên #Vườn hoa và cảnh quan thơ mộng #Chia sẻ cuộc sống của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa #Trồng và vun xới cây cối tự tay

