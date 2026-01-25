Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng biệt thự hiện đại với lõi xanh độc đáo

Bất động sản

Chiêm ngưỡng biệt thự hiện đại với lõi xanh độc đáo

Căn biệt thự nổi bật giữa khu phố, bởi diện mạo hiện đại, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc, cây xanh và ánh sáng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm cách bờ biển Bãi Sau của Vũng Tàu khoảng 1,5 km, căn biệt thự được xây dựng với mục đích kinh doanh lưu trú phục vụ cho du lịch biển. Ảnh: HAVA Studio
Nằm cách bờ biển Bãi Sau của Vũng Tàu khoảng 1,5 km, căn biệt thự được xây dựng với mục đích kinh doanh lưu trú phục vụ cho du lịch biển. Ảnh: HAVA Studio
Ngôn ngữ thiết kế hiện đại là mục tiêu mà kiến trúc sư hướng đến nhằm tạo ra sự lan toả cho xây dựng mới trong khu vực khu ở đã cũ này. Ảnh: HAVA Studio
Ngôn ngữ thiết kế hiện đại là mục tiêu mà kiến trúc sư hướng đến nhằm tạo ra sự lan toả cho xây dựng mới trong khu vực khu ở đã cũ này. Ảnh: HAVA Studio
Với quỹ đất không lớn so với quy mô công năng, kiến trúc sư vẫn cố gắng tạo ra các không gian mở, không gian đệm tối ưu cho công trình, tổ chức không gian nhấn mạnh phần mặt nước và vườn cảnh quan làm trung tâm. Ảnh: HAVA Studio
Với quỹ đất không lớn so với quy mô công năng, kiến trúc sư vẫn cố gắng tạo ra các không gian mở, không gian đệm tối ưu cho công trình, tổ chức không gian nhấn mạnh phần mặt nước và vườn cảnh quan làm trung tâm. Ảnh: HAVA Studio
Khu vực hồ bơi trở thành lõi xanh chính, một không gian đệm hiệu quả, giúp giảm thiểu bức xạ nhiệt gián tiếp, tiếng ồn, khói bụi vào bên trong công trình. Ảnh: HAVA Studio
Khu vực hồ bơi trở thành lõi xanh chính, một không gian đệm hiệu quả, giúp giảm thiểu bức xạ nhiệt gián tiếp, tiếng ồn, khói bụi vào bên trong công trình. Ảnh: HAVA Studio
Không gian mặt nước trung tâm như điều hoà tự nhiên làm mát không gian bên trong nhà. Ảnh: HAVA Studio
Không gian mặt nước trung tâm như điều hoà tự nhiên làm mát không gian bên trong nhà. Ảnh: HAVA Studio
Hành lang nhỏ, khu vực sân chức năng tràn ngập ánh sáng và cây xanh. Ảnh: HAVA Studio
Hành lang nhỏ, khu vực sân chức năng tràn ngập ánh sáng và cây xanh. Ảnh: HAVA Studio
Các tấm cửa chớp di động và lam gỗ tại mặt đứng giúp che nắng nhưng vẫn đón được gió biển. Ảnh: HAVA Studio
Các tấm cửa chớp di động và lam gỗ tại mặt đứng giúp che nắng nhưng vẫn đón được gió biển. Ảnh: HAVA Studio
Nội thất thiết kế đơn giản, tràn ngập gió và ánh sáng. Ảnh: HAVA Studio
Nội thất thiết kế đơn giản, tràn ngập gió và ánh sáng. Ảnh: HAVA Studio
Không gian trong và ngoài nhà được mở rộng tối đa bằng các mảng kính lớn, hướng tầm nhìn về phía bể bơi và vườn cảnh quan trung tâm. Ảnh: HAVA Studio
Không gian trong và ngoài nhà được mở rộng tối đa bằng các mảng kính lớn, hướng tầm nhìn về phía bể bơi và vườn cảnh quan trung tâm. Ảnh: HAVA Studio
Cầu thang bọc thép phủ nhũ đồng như một món đồ trang sức nhỏ cho không gian chung. Ảnh: HAVA Studio
Cầu thang bọc thép phủ nhũ đồng như một món đồ trang sức nhỏ cho không gian chung. Ảnh: HAVA Studio
Khoảng thông tầng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giống như không gian thở cần thiết công trình. Ảnh: HAVA Studio
Khoảng thông tầng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giống như không gian thở cần thiết công trình. Ảnh: HAVA Studio
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự hiện đại với lõi xanh #Thiết kế kiến trúc hòa hợp tự nhiên #Không gian mở và cảnh quan trung tâm #Ứng dụng công nghệ trong thiết kế nhà #Ảnh hưởng của yếu tố biển và ánh sáng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT