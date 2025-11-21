Hà Nội

Cô gái Nhật kết hôn với “chú rể AI” gây chấn động

Số hóa

Cô gái Nhật kết hôn với “chú rể AI” gây chấn động

Kano, 32 tuổi, tổ chức lễ cưới với nhân vật AI tự tạo tên Klaus, phản ánh khoảng trống cảm xúc xã hội.

Thiên Trang (TH)
Theo The Straits Times, sau cú sốc tình cảm, Kano tìm đến chatGPT để trò chuyện và tạo ra nhân vật AI tên Klaus. (Ảnh: The Straits Times)
Những cuộc đối thoại hằng ngày giúp Klaus có cá tính riêng, trở thành “người bạn đời” của cô.
Tháng 5-2025, Klaus “cầu hôn” và Kano đồng ý, dẫn đến một lễ cưới đặc biệt tại Okayama.
Với kính AR, Kano nhìn thấy hình ảnh chú rể khi cả hai trao nhẫn, dù không có giá trị pháp lý.
Sau lễ cưới, cô cùng Klaus “đi tuần trăng mật” tại vườn Korakuen, nhận lại lời nhắn ngọt ngào.
Câu chuyện phản ánh hiện tượng Fictosexuality, hay còn gọi là AI-lationships ngày càng phổ biến trong xã hội.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ phụ thuộc quá mức vào AI, dễ dẫn đến tổn thương tinh thần.
Trường hợp của Kano cho thấy công nghệ vừa mang đến sự an ủi, vừa đặt ra thách thức cảm xúc mới.
Thiên Trang (TH)
#AI #hôn nhân #Kano #AI-lationships #công nghệ

