“Cô chủ tiệm nail” Huyền My với vibe xinh đẹp, ngọt ngào gây chú ý

“Cô chủ tiệm nail” Huyền My, vợ của diễn viên Anh Tú, mới đây gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy nữ tính.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí.
Vượt xa hơn một ý tưởng nghệ thuật, tòa nhà thể hiện cách tiếp cận kiến trúc độc đáo trong kết cấu đô thị ngày càng cứng nhắc và khắc khổ của Hà Nội.
Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh.
Hoa hậu Hương Giang gọi chàng trai giấu mặt trong loạt ảnh là 'người lạ'. Nhanh chóng, cư dân mạng nhận ra đó là nam người mẫu Phú Cường.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, bổ sung rau xanh, trái cây và gia vị chống viêm giúp bảo vệ phổi, giảm tác hại từ khói bụi.
Tháng 12, du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội, khám phá thiên nhiên mùa đông và trải nghiệm những hành trình đáng nhớ khắp trong và ngoài nước.
Vốn được yêu mến bởi vẻ thông minh, gần gũi và tràn đầy năng lượng, Khánh Vy khiến cộng đồng mạng “tan chảy” với vẻ ngoài rạng rỡ chuẩn “nàng thơ học đường”.
Hồ Biwa ở Nhật Bản hé lộ một trong những hiện vật gốm cổ nhất thế giới gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các chuyên gia mới xác nhận sự hiện diện của tryptophan - loại axit amin thiết yếu trong mẫu vật được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu.
Xu hướng “ăn mày AI đột nhập” lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc, gây báo động giả và lãng phí nguồn lực công cộng.
Cụm Vostok của Quân đội Nga đang tăng tốc tấn công thành phố Huliaipole; trong khi Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 của Ukraine bị quân Nga đẩy lùi.
Không cần váy áo lộng lẫy hay layout trang điểm cầu kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy khiến công chúng mê mẩn bởi vẻ đẹp tựa búp bê sống, trong trẻo nhưng đầy sức hút.
Hot girl Lê Phương Anh (biệt danh Cún) mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống xuống phố, chọn bối cảnh Hồ Gươm.
Khúc gỗ 3.500 năm tuổi được cho là của một chiếc xuồng, đây cũng là tàn tích chiếc xuồng thời tiền sử đầu tiên được tìm thấy ở Bắc Wales.
Khi đi làm đồng, một người dân ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phát hiện một cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Đó là loài cu li nhỏ thuộc Sách đỏ Việt Nam.
Honda CR-V 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với nhiều nâng cấp. Điểm đặc biệt toàn bộ cấu hình sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, động cơ xăng 1.5 Turbo...
Lào không có nhiều biển nhưng vẫn hấp dẫn du khách quốc tế với thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa đặc sắc và những điểm đến không thể bỏ qua.
Ba con giáp bước vào giai đoạn "số đỏ liên tiếp", tài chính hanh thông, nguồn thu bất ngờ xuất hiện, mang tới khởi đầu tháng mới đầy thịnh vượng và hứng khởi.
Nền văn minh Zapotec phát triển rực rỡ hàng nghìn năm ở Thung lũng Oaxaca, Mexico, được biết đến với chữ viết sớm, kiến trúc đá và tổ chức xã hội phức tạp.
Trong thời gian tham dự SEA Games 33, U22 Việt Nam được sắp xếp đóng quân tại một trong những khách sạn có tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tốt tại Bangkok, Thái Lan.