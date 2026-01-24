Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Clip Học tiếng mèo kêu của Xuân Ca bứt phá, sức nóng vẫn chưa hề giảm nhiệt

Cộng đồng trẻ

Clip Học tiếng mèo kêu của Xuân Ca bứt phá, sức nóng vẫn chưa hề giảm nhiệt

Chỉ với một đoạn video ngắn mang nội dung “học tiếng mèo kêu”, Xuân Ca tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi thu về hơn 6 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Thiên Anh
Trong đoạn clip đang lan truyền mạnh mẽ, Xuân Ca xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động, kết hợp biểu cảm đáng yêu và động tác bắt trend “học tiếng mèo kêu” đang gây sốt trên TikTok. Nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện tự nhiên, gần gũi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trong đoạn clip đang lan truyền mạnh mẽ, Xuân Ca xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động, kết hợp biểu cảm đáng yêu và động tác bắt trend “học tiếng mèo kêu” đang gây sốt trên TikTok. Nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện tự nhiên, gần gũi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Nhiều người nhận xét, chính thần thái tự tin cùng khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy là yếu tố giúp video của Xuân Ca nổi bật giữa hàng loạt clip cùng chủ đề.
Nhiều người nhận xét, chính thần thái tự tin cùng khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy là yếu tố giúp video của Xuân Ca nổi bật giữa hàng loạt clip cùng chủ đề.
Chỉ sau vài ngày đăng tải, video đã cán mốc 6 triệu lượt xem, kèm theo hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho sự duyên dáng, khả năng biến những trào lưu quen thuộc trở nên mới mẻ của Xuân Ca.
Chỉ sau vài ngày đăng tải, video đã cán mốc 6 triệu lượt xem, kèm theo hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho sự duyên dáng, khả năng biến những trào lưu quen thuộc trở nên mới mẻ của Xuân Ca.
Không ít người cho rằng, dù mạng xã hội liên tục xuất hiện các gương mặt mới, Xuân Ca vẫn giữ được vị trí riêng nhờ phong cách cá nhân rõ nét.
Không ít người cho rằng, dù mạng xã hội liên tục xuất hiện các gương mặt mới, Xuân Ca vẫn giữ được vị trí riêng nhờ phong cách cá nhân rõ nét.
Trước đó, Xuân Ca từng là cái tên quen thuộc với cư dân mạng qua nhiều video giải trí, cover, bắt trend và chia sẻ đời sống thường ngày.
Trước đó, Xuân Ca từng là cái tên quen thuộc với cư dân mạng qua nhiều video giải trí, cover, bắt trend và chia sẻ đời sống thường ngày.
Sau một thời gian trầm lắng hơn so với giai đoạn cao điểm, sự trở lại ấn tượng với video 6 triệu view được xem là bước bứt phá đáng chú ý, cho thấy độ nhận diện và sức hút của cô vẫn chưa hề giảm nhiệt.
Sau một thời gian trầm lắng hơn so với giai đoạn cao điểm, sự trở lại ấn tượng với video 6 triệu view được xem là bước bứt phá đáng chú ý, cho thấy độ nhận diện và sức hút của cô vẫn chưa hề giảm nhiệt.
Việc liên tục làm mới hình ảnh, linh hoạt trong cách tiếp cận xu hướng giúp Xuân Ca duy trì sự quan tâm từ người theo dõi.
Việc liên tục làm mới hình ảnh, linh hoạt trong cách tiếp cận xu hướng giúp Xuân Ca duy trì sự quan tâm từ người theo dõi.
Thay vì chạy theo những nội dung cầu kỳ, Xuân Ca chọn khai thác các trào lưu đơn giản nhưng phù hợp với cá tính, từ đó tạo cảm giác gần gũi và dễ lan tỏa.
Thay vì chạy theo những nội dung cầu kỳ, Xuân Ca chọn khai thác các trào lưu đơn giản nhưng phù hợp với cá tính, từ đó tạo cảm giác gần gũi và dễ lan tỏa.
Với màn “bắt trend tiếng mèo” đạt thành tích ấn tượng, Xuân Ca đang cho thấy khả năng thích nghi nhanh với nhịp chuyển động của mạng xã hội.
Với màn “bắt trend tiếng mèo” đạt thành tích ấn tượng, Xuân Ca đang cho thấy khả năng thích nghi nhanh với nhịp chuyển động của mạng xã hội.
Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội để nàng TikToker tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt trên các nền tảng video ngắn đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội để nàng TikToker tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt trên các nền tảng video ngắn đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Thiên Anh
#học tiếng mèo kêu #Xuân Ca bứt phá #Sức nóng mạng xã hội #Video viral #Trào lưu học tiếng mèo #Xuân Ca

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT