Hãng Trung Quốc làm chip x86 mạnh ngang Intel Core i7 Raptor Lake

Số hóa

Mẫu PC gaming Thunderobot ra mắt với CPU Hygon C86 do Trung Quốc tự sản xuất, hiệu năng cho ra ngang ngửa với Intel Core i7 Raptor Lake gây bất ngờ.

Tuệ Minh
Thương hiệu Thunderobot vừa chính thức ra mắt dòng PC Gaming đầu tiên sử dụng CPU Hygon C86 do Trung Quốc tự sản xuất tại một giải đấu eSports.
Mẫu PC gaming Thunderobot này bất ngờ ra mắt với CPU Hygon C86 do Trung Quốc tự sản xuất, hiệu năng cho ra ngang ngửa với Intel Core i7 Raptor Lake gây bất ngờ.
Nó là một bộ vi xử lý 16 nhân mới từ Hygon - một nhà sản xuất chip không nhà máy tại Trung Quốc sử dụng kiến ​​trúc Zen thế hệ đầu tiên của AMD - đã từng xuất hiện trên Geekbench. Nó mang lại hiệu năng tốt hơn 60% so với bộ vi xử lý Hygon tám nhân tương tự đã ra mắt trước đây.
Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội, THUNDEROBOT tuyên bố rằng họ đã tạo ra: "một chủng loại mới, định hình lại tương lai của thể thao điện tử!" Thay vì sử dụng các giải pháp xử lý quen thuộc của Team Red hoặc Blue, hệ thống "Black Warrior Hunter Pro" mới của công ty tập trung vào "bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo C86" do công ty tự phát triển.
Những người tham dự giải đấu tò mò đã được tận tay trải nghiệm hệ thống chơi game mới nhất của THUNDEROBOT. Một bản chụp màn hình mờ về thông tin CPU-Z phác thảo những thông tin cơ bản của chip kép Hygon C86-4G: xung nhịp cơ bản 2,8 GHz, 16 lõi, 32 luồng, cùng với bộ nhớ đệm L3 32 MB.
Bộ xử lý hấp dẫn này rõ ràng là đủ mới để chạy với bộ nhớ DDR5 và các tiêu chuẩn PCIe 5.0. Các phiên bản Valorant và Black Myth Wukong đã được chạy trên các giàn máy được trưng bày.
Sức mạnh thực tế của Hygon C86 cũng gây bất ngờ lớn khi các bài test chuyên dụng như SPEC 2006 và V-Ray cho thấy hiệu năng của nó nằm giữa Core i7-13700 và Core i7-14700 của Intel.
Nhiều suy đoán hiện tại cho rằng Hygon sử dụng thiết kế lõi Zen trong C86-4G, mặc dù lộ trình mới nhất của công ty cho thấy C86-4G sử dụng "vi kiến ​​trúc mới, do chính công ty tự phát triển". C86-4G hoạt động ở tốc độ xung nhịp 2,8 GHz, thấp hơn so với bộ xử lý Zen thế hệ đầu tiên của AMD.
Hygon có thể đã tìm ra phương pháp để chuyển các chiplet Zen của AMD sang một khối I/O Die (IOD) mới hơn được trang bị bộ điều khiển DDR5 và PCIe 5.0. Điểm chuẩn so sánh cho thấy hiệu suất nằm trong khoảng CPU thế hệ Raptor Lake (-S và -R) Wccftech đề xuất một mức trung gian giữa các mẫu Core i7-13700 và i7-14700 của Intel.
Hygon C86 cũng gây bất ngờ lớn khi thực hiện các bài test chuyên dụng như V-Ray. Công cụ này thực hiện kiểm tra kết xuất trên mẫu 3D cảnh để đo tốc độ xử lý của CPU và đồ họa thẻ. Qua đó cho thấy phần cứng cấu hình của họ, đặc biệt là CPU và đồ họa thẻ, thể hiện sự đáp ứng mạnh mẽ cho nhu cầu render video 3D.
Hình ảnh sản phẩm chính thức cho thấy card NVIDIA GeForce RTX được lắp bên trong máy, trong khi một số hình ảnh render lại cho thấy một bo mạch chủ có khe cắm kép, cho thấy có thể có nhiều tùy chọn GPU khác nhau. Thunderobot vẫn chưa chia sẻ thông số kỹ thuật đầy đủ hay giá bán của Black Warrior Hunter Pro. Khả năng ép xung hay giới hạn công suất và cấu hình bộ nhớ chính xác cho các mẫu bán lẻ.
CPU nội địa của Loongson chạy ngang ngửa Intel Core i5 thế hệ 14.
Tuệ Minh
