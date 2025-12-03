Chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực công thương

Nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Sáng 3/12, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, thời gian qua, nhiều việc đã hoàn thành và có kết quả rất đáng trân trọng, có việc đã đạt kết quả bước đầu và cũng có việc cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Theo đó, trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách Nhà nước, giá, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành.

Quyết liệt xử lý nợ đọng thuế (kết quả thu hồi nợ đọng từ các năm trước chuyển sang: Năm 2023 thu 49.000 tỷ đồng; năm 2024 thu 63.000 tỷ đồng; đến 30/6/2025, số thu nợ lũy kế từ các năm trước chuyển sang khoảng 51.000 tỷ đồng).

Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước (đến hết tháng 9/2025, đã có 146/676 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại, chiếm 21,5%).

Lĩnh vực ngân hàng, tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế rủi ro; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á.

Đến cuối tháng 10/2025, tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64% (không bao gồm nợ xấu của 5 ngân hàng: MBV (trước đây là NHTM TNHH MTV Đại Dương - Ocean Bank), Dầu Khí Toàn Cầu, VCBNeo (trước đây là NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank), Vikki Bank (trước đây là NHTMCP Đông Á), Sài Gòn).

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.

Lĩnh vực công thương, công tác quản lý thị trường, thương mại điện tử và nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Theo đó, năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra, kiểm tra 68.280 vụ, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023; phát hiện, xử lý 47.135 vụ vi phạm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023; chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nộp NSNN trên 541 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; Trị giá hàng hóa vi phạm 425 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 (từ 15/12/2024 - 14/6/2025): lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.568 vụ; xử lý 9.919 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 266 tỷ đồng; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 121 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 145 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự.

Lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ ban hành 5 Nghị định thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP HCM và sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đã đưa vào khai thác khoảng 1.397km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700km vào cuối năm 2025. Thực hiện thu phí điện tử không dừng tại 100% trạm BOT.

Lĩnh vực nội vụ, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Lĩnh vực Thanh tra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực thanh tra.

Tập trung xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 70/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81.39%.