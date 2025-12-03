Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực công thương

Nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Thiên Tuấn

Sáng 3/12, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, thời gian qua, nhiều việc đã hoàn thành và có kết quả rất đáng trân trọng, có việc đã đạt kết quả bước đầu và cũng có việc cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Theo đó, trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách Nhà nước, giá, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành.

Quyết liệt xử lý nợ đọng thuế (kết quả thu hồi nợ đọng từ các năm trước chuyển sang: Năm 2023 thu 49.000 tỷ đồng; năm 2024 thu 63.000 tỷ đồng; đến 30/6/2025, số thu nợ lũy kế từ các năm trước chuyển sang khoảng 51.000 tỷ đồng).

Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước (đến hết tháng 9/2025, đã có 146/676 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại, chiếm 21,5%).

202512030850044008-z7286857491921-c8b3f17d1717ba7fccb24791403a8e01.jpg

Lĩnh vực ngân hàng, tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế rủi ro; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á.

Đến cuối tháng 10/2025, tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64% (không bao gồm nợ xấu của 5 ngân hàng: MBV (trước đây là NHTM TNHH MTV Đại Dương - Ocean Bank), Dầu Khí Toàn Cầu, VCBNeo (trước đây là NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank), Vikki Bank (trước đây là NHTMCP Đông Á), Sài Gòn).

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.

Lĩnh vực công thương, công tác quản lý thị trường, thương mại điện tử và nhiều chiến dịch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Theo đó, năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra, kiểm tra 68.280 vụ, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023; phát hiện, xử lý 47.135 vụ vi phạm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023; chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nộp NSNN trên 541 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; Trị giá hàng hóa vi phạm 425 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 (từ 15/12/2024 - 14/6/2025): lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.568 vụ; xử lý 9.919 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 266 tỷ đồng; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 121 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 145 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự.

Lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Chính phủ ban hành 5 Nghị định thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP HCM và sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đã đưa vào khai thác khoảng 1.397km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700km vào cuối năm 2025. Thực hiện thu phí điện tử không dừng tại 100% trạm BOT.

202512030908392574-z7286921770771-15674a14aff98f7c001c77889dbc043b.jpg

Lĩnh vực nội vụ, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Lĩnh vực Thanh tra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực thanh tra.

Tập trung xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 70/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81.39%.

#quốc hội #nội vụ #giao thông #công thương #hình sự #kinh tế

Bài liên quan

Chính trị

Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và bộ tem đặc biệt

Chiều 2/12, diễn ra Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; Lễ công bố các bộ sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Phòng Truyền thống Quốc hội được thành lập năm 1999, sau 25 năm vận hành, phục vụ đại biểu Quốc hội và Nhân dân đã có nhiều đóng góp, bổ sung và phát triển. Đến nay, sau khi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đủ điều kiện để nâng cấp thành Bảo tàng; ngày 25/9/2025, Văn phòng Quốc hội ban hành Quyết định số 1268 về thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

021220250534-chu-nhiem.jpg
﻿Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại lễ khai trương.
Xem chi tiết

Chính trị

Băn khoăn tính khả thi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

ĐBQH băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu này khi thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên Tiếng Anh.

Chiều 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Nhiều đại biểu quan tâm mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

ĐẦU TƯ DẠY TIẾNG ANH ĐI ĐÔI VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN

Xem chi tiết

Chính trị

Kiến nghị không truy thu thuế với bệnh viện công

Hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vốn đã lỗ, nay lại bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng rất khó khăn.

Ngày 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Một số đại biểu nêu vấn đề nhiều bệnh viện công bị truy thu thuế trên cả phần doanh thu bảo hiểm y tế và thu phí thông thường từ năm 2019 đến nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

"Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.