Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Đại hội đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong bối cảnh đất nước đã trải qua bốn thập kỷ đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

ca-nhac.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Bộ, Ban, ngành dự chương trình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội… cùng tham dự chương trình.

ca-nhac-2.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật - chính luận, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mùa Xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình truyền tải tinh thần Đổi mới tiếp tục được thắp sáng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu - nơi mỗi bước đi của đất nước đều mang dấu ấn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ dấu mốc Đại hội XIV, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của niềm tin, khát vọng, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam cùng hội tụ, đưa Tổ quốc phát triển toàn diện, phồn vinh, hạnh phúc.

ca-nhac-3.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương trình được xây dựng theo kết cấu liền mạch, gồm ba chương nghệ thuật mang tính khái quát và biểu tượng cao.

Trong đó, Chương I - Vừng trời Đông: Là khúc tráng ca mở đầu, biểu tượng cho ánh sáng của Đảng soi rọi con đường cách mạng, khơi dậy sức mạnh nhân dân và khát vọng độc lập, tự do.

ca-nhac-4.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương II - Đường lên phía trước: Tái hiện khí thế đổi mới, tinh thần sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trên hành trình kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương III - Đến ngày vinh quang: Là bản hòa ca của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi Đảng lãnh đạo quân dân cùng hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn

