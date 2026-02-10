Hà Nội

Sức khoẻ 360

Chữa cháy tại nhà, người đàn ông ngừng tuần hoàn

Bệnh nhân bị ngạt khí độc, tổn thương phổi nặng, suy tuần hoàn nghiêm trọng, tiên lượng rất dè dặt. ECMO là biện pháp duy nhất giúp duy trì sự sống.

Thúy Nga

Một bệnh nhân nam 42 tuổi suy hô hấp nặng, rung thất - ngừng tuần hoàn do ngạt khí độc khi tham gia chữa cháy đã được cứu sống nhờ kỹ thuật đặt tim phổi nhân tạo (ECMO) tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Chạy đua giành giật sự sống trong “giờ vàng” cấp cứu

Bệnh nhân N.X.N (42 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong tình trạng ngất xỉu, suy hô hấp nặng. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó anh N tham gia chữa cháy tại nhà, sau đó mệt lả, mất ý thức và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhân bị tổn thương phổi cấp tính mức độ nặng, phổi không thể trao đổi oxy hiệu quả, dẫn đến thiếu oxy máu nghiêm trọng. Các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng ghi nhận tình trạng rung thất, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và hồi sức tim phổi tích cực. Sau quá trình hồi sức khẩn trương, bệnh nhân có tuần hoàn trở lại, tuy nhiên các chỉ số sinh tồn vẫn ở mức rất xấu, suy hô hấp và suy tuần hoàn tiếp tục tiến triển.

ngo-doc-khi.png
Bác sĩ đang thiết lập và cố định canuyn ECMO cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa Cấp cứu, Tim mạch, Hồi sức tích cực… và nhận định đây là trường hợp suy hô hấp - suy tuần hoàn tối cấp, nguy cơ tử vong luôn thường trực.

Nếu tiếp tục điều trị bằng các phương pháp thông thường, khả năng cứu sống là rất thấp. Trong tình huống cấp bách, ê-kíp đã quyết định triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) - biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu cho người bệnh.

BSCKI Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Việc áp dụng ECMO là quyết định rất quan trọng và phải triển khai ngay lập tức. Bệnh nhân bị ngạt khí độc, tổn thương phổi nặng, suy tuần hoàn nghiêm trọng, tiên lượng rất dè dặt. Trong khoảnh khắc đó, ECMO là biện pháp duy nhất giúp duy trì sự sống và tạo cơ hội hồi phục cho người bệnh”.

Sau khi được đặt ECMO, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng hô hấp và tuần hoàn dần ổn định. Người bệnh được rút ECMO sau 5 ngày và tiếp tục điều trị, theo dõi tích cực. Sau khoảng 2 tuần, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

ECMO - “phao cứu sinh” trong hồi sức tim phổi, mở ra nhiều hy vọng cho người bệnh

Đặt tim phổi nhân tạo ECMO là kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, hoạt động như một hệ tim phổi nhân tạo tạm thời. Phương pháp này giúp thay thế chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, đồng thời tạo “thời gian vàng” để điều trị căn nguyên bệnh.

ngo-doc-khi-2.png
Hệ thống ECMO tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - Ảnh BVCC

Kỹ thuật ECMO thường được chỉ định trong các trường hợp suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở máy, suy tuần hoàn, ngừng tim hoặc các tổn thương tim - phổi nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Quốc Anh: “ECMO không điều trị nguyên nhân mà đóng vai trò như một “cầu nối sự sống”, giúp tim và phổi được nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp tính, hạn chế tổn thương não và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh”.

Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Chuyên gia Bệnh viện Quảng Ninh đã sử dụng kỹ thuật ECMO và Hybrid ECMO trong 9 ngày để hồi sinh bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Sức khoẻ 360

Tim phổi nhân tạo cứu sống người bệnh cúm A nguy kịch

Cúm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương phổi lan tỏa, bội nhiễm vi khuẩn, viêm cơ tim, suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Bệnh nhân nam 71 tuổi (Bắc Giang) mắc cúm A nặng với biến chứng suy hô hấp cấp tiến, các bác sĩ Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện TWQĐ 108 sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO để cứu sống bệnh nhân trước tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng ho, sốt, đau mỏi cơ và không cải thiện sau khi tự điều trị tại nhà. Sau khi được điều trị ở tuyến dưới không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Sống Khỏe

Nhiều người ngộ độc khí CO khi đốt than, củi sưởi ấm

Khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết. Hấp thu vào cơ thể rất nhanh, gây suy sụp gần như tức thì.

Thời tiết trở lạnh, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp ghi nhận nhiều người bệnh vào cấp cứu do ngộ độc khí CO (Carbon monoxide) chủ yếu liên quan đến việc đốt than, củi trong không gian kín để sưởi ấm.

Theo các bác sĩ, mặc dù đã cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng những ca bệnh đáng tiếc này vẫn liên tục xảy ra trong cộng đồng, gia tăng khi nhiệt độ giảm thời tiết trở lạnh. Hiện trung tâm Chống độc cũng đang điều trị cho một số trường hợp bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm trong phòng kín.

