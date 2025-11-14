Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Theo ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là bố trí toàn bộ chức danh chủ tịch UBND ở các tỉnh không phải là người địa phương.

Do vậy, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phạm Hoàng Sơn cũng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

cats-153.jpg
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Hoàng Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Ở mỗi cương vị, ông đều thể hiện bản lĩnh, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của địa phương và đơn vị nơi công tác.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, Bắc Ninh đang đặt ra những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, trong đó có các chỉ tiêu về tăng trưởng, phát triển công nghiệp, đô thị, văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trung ương kỳ vọng ông Phạm Hoàng Sơn, với năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, sẽ nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả các định hướng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân Bắc Ninh. Ông cũng đề nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ để ông Phạm Hoàng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1-2688.jpg
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Trung ương, thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên - nơi bản thân đã rèn luyện, trưởng thành. Ông Phạm Hoàng Sơn hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, sâu sát cơ sở, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, ông sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tới trách nhiệm chăm lo đời sống và hạnh phúc của nhân dân Bắc Ninh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc và đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Nguyên. Ông là Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp.

Quá trình công tác, ông Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên…

#Ông Phạm Hoàng Sơn #Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn #Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Bài liên quan

Chính trị

Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Chiều 13/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam - Phó chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 11/11/2025. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Xem chi tiết

Chính trị

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết

Chính trị

Giới thiệu nhân sự bầu giữ chức UBND thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030).

3618977265854170002.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Đức Trung.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới