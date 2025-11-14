Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Theo ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là bố trí toàn bộ chức danh chủ tịch UBND ở các tỉnh không phải là người địa phương.

Do vậy, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phạm Hoàng Sơn cũng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Hoàng Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Ở mỗi cương vị, ông đều thể hiện bản lĩnh, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của địa phương và đơn vị nơi công tác.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, Bắc Ninh đang đặt ra những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, trong đó có các chỉ tiêu về tăng trưởng, phát triển công nghiệp, đô thị, văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trung ương kỳ vọng ông Phạm Hoàng Sơn, với năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, sẽ nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả các định hướng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân Bắc Ninh. Ông cũng đề nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ để ông Phạm Hoàng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Trung ương, thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên - nơi bản thân đã rèn luyện, trưởng thành. Ông Phạm Hoàng Sơn hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, sâu sát cơ sở, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, ông sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tới trách nhiệm chăm lo đời sống và hạnh phúc của nhân dân Bắc Ninh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc và đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.