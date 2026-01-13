Hà Nội

Chủ quan sỏi thận không đau, không điều trị, người bệnh bị suy thận nặng

4 năm sỏi thận 2 bên không điều trị, người bệnh nhập viện vì thận ứ nước, suy thận cấp. Đây là ca bệnh đáng tiếc, niềm trăn trở của bác sĩ.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu – Nam khoa, Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu trong đêm một ca bệnh khiến toàn bộ ê-kíp trực không khỏi trăn trở và tiếc nuối.

Người bệnh từng nhập viện cách đây 4 năm vì sỏi thận hai bên. Khi đó sỏi chưa lớn, chức năng thận còn tốt, đã có chỉ định nội soi tán sỏi sớm... Tuy nhiên, vì bận công việc, vì những lý do rất “đời thường”, người bệnh xin ra viện.

Sau đó người bệnh dùng thuốc nam, chủ quan “chưa đau thì chắc chưa sao”, lời dặn của bác sĩ bị gác lại… rồi trôi qua.

soi-than-2.jpg
Thận ứ nước vì sỏi trên phim chụp - Ảnh BVCC

Nhưng sỏi thận không tự khỏi, nó âm thầm lớn lên, âm thầm phá hủy thận từng ngày. Chỉ đến khi đau tức vùng thắt lưng hai bên, mệt mỏi nhiều, người bệnh mới quay lại bệnh viện, nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn.

Kết quả thăm khám cho thấy: Ứ nước thận trái độ IV; Ứ nước thận phải độ III; Suy thận cấp do sỏi hai thận gây tắc nghẽn.

Người bệnh buộc phải dẫn lưu thận hai bên cấp cứu để giải phóng tắc nghẽn.

Trên phim CT: Thận trái giãn mỏng, gần như mất hoàn toàn chức năng; Thận phải còn hoạt động, nhưng đã suy giảm nặng.

soi-than-1.jpg
Trên phim chụp CT: Thận trái giãn mỏng, gần như mất hoàn toàn chức năng; Thận phải còn hoạt động, nhưng đã suy giảm nặng - Ảnh BVCC

Sáng hôm sau đi buồng, nhiều bác sĩ nhận ra đây chính là người bệnh của 4 năm trước.

Cảm giác chung của cả ê-kíp chỉ có thể gói gọn trong hai chữ giá như… Giá như ngày ấy người bệnh sắp xếp công việc để tán sỏi sớm. Giá như không chủ quan vì “chưa đau”. Giá như tin tưởng và làm theo chỉ định của bác sĩ... có lẽ cả hai quả thận đã được bảo toàn.

Thực tế hiện tại, sau phẫu thuật, creatinin không giảm; Lượng nước tiểu qua dẫn lưu thận trái rất ít. Đây là dấu hiệu tiên lượng không tốt. Người bệnh đang đối mặt với nguy cơ suy thận mạn suốt đời, sống phụ thuộc vào một quả thận đã suy giảm chức năng.

soi-than.jpg
Bác sĩ xem phim chụp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TSức khỏe là tài sản quý giá nhất, công việc có thể sắp xếp lại, nhưng thận đã mất thì không thể lấy lại.

Khi đã được khám tại cơ sở y tế uy tín, được bác sĩ chuyên khoa sâu chỉ định can thiệp: Đừng trì hoãn, đừng chủ quan, đừng đánh đổi sức khỏe bằng sự bận rộn tạm thời. Chỉ một quyết định chậm trễ hôm nay, có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành (Khoa B7, Bệnh viện 19-8)

#Chẩn đoán và điều trị sỏi thận #Nguy cơ suy thận mãn #Tác hại của tự ý dùng thuốc nam

