Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chinh phục 'sống lưng khủng long' Bình Liêu săn cỏ lau trắng giữa núi rừng

Du lịch

Chinh phục 'sống lưng khủng long' Bình Liêu săn cỏ lau trắng giữa núi rừng

Chinh phục “sống lưng khủng long” Bình Liêu, du khách được leo 2.000 bậc thang, ngắm mây núi hùng vĩ và săn cỏ lau trắng tinh khôi giữa đại ngàn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cách Hà Nội khoảng 270km, Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, khí hậu trong lành và những cung đường biên giới uốn lượn quanh sườn núi. Ảnh Hoàng Cường
Cách Hà Nội khoảng 270km, Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, khí hậu trong lành và những cung đường biên giới uốn lượn quanh sườn núi. Ảnh Hoàng Cường
Được ví như “Sa Pa thu nhỏ”, nơi đây đang trở thành điểm hẹn của những người mê trekking, đặc biệt là hành trình chinh phục “sống lưng khủng long”. Ảnh Thu Thủy Nguyễn
Được ví như “Sa Pa thu nhỏ”, nơi đây đang trở thành điểm hẹn của những người mê trekking, đặc biệt là hành trình chinh phục “sống lưng khủng long”. Ảnh Thu Thủy Nguyễn
Điểm đến này nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới, dẫn lên cột mốc 1305 – một trong những cột mốc cao nhất của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Thu Thủy Nguyễn
Điểm đến này nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới, dẫn lên cột mốc 1305 – một trong những cột mốc cao nhất của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Thu Thủy Nguyễn
Để tới được đỉnh, du khách phải vượt qua khoảng 2.000 bậc thang với độ dốc trung bình, thời gian đi lên và xuống khoảng 3 tiếng. Đường leo tuy không quá khó, nhưng kéo dài liên tục, đòi hỏi sức bền và tinh thần kiên trì. Ảnh Rory Nguyễn
Để tới được đỉnh, du khách phải vượt qua khoảng 2.000 bậc thang với độ dốc trung bình, thời gian đi lên và xuống khoảng 3 tiếng. Đường leo tuy không quá khó, nhưng kéo dài liên tục, đòi hỏi sức bền và tinh thần kiên trì. Ảnh Rory Nguyễn
Phần thưởng cho hành trình vất vả ấy là khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt: những dãy núi nối tiếp nhau bất tận, mây lững lờ trôi qua từng sườn đồi, xa xa là con đường biên giới uốn lượn như dải lụa bạc. Ảnh Rory Nguyễn
Phần thưởng cho hành trình vất vả ấy là khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt: những dãy núi nối tiếp nhau bất tận, mây lững lờ trôi qua từng sườn đồi, xa xa là con đường biên giới uốn lượn như dải lụa bạc. Ảnh Rory Nguyễn
Từ độ cao hơn 1.300m, dáng hình đất nước hiện ra rõ nét, khiến du khách không khỏi xúc động và tự hào. Ảnh Nguyễn Cảnh Dũng
Từ độ cao hơn 1.300m, dáng hình đất nước hiện ra rõ nét, khiến du khách không khỏi xúc động và tự hào. Ảnh Nguyễn Cảnh Dũng
Theo kinh nghiệm của nhiều người từng chinh phục, thời điểm lý tưởng nhất để leo “sống lưng khủng long” là buổi sáng sớm, khi ánh bình minh lên trên dãy núi và sương vẫn còn vờn quanh triền đèo. Bình Liêu mùa nào cũng đẹp, nhưng đặc biệt quyến rũ vào tháng 8 – 10 (mùa lúa chín), tháng 10 – 11 (mùa cỏ lau trắng xóa) và tháng 11 – 1 (mùa hoa sở nở rộ). Ảnh Rory Nguyễn
Theo kinh nghiệm của nhiều người từng chinh phục, thời điểm lý tưởng nhất để leo “sống lưng khủng long” là buổi sáng sớm, khi ánh bình minh lên trên dãy núi và sương vẫn còn vờn quanh triền đèo. Bình Liêu mùa nào cũng đẹp, nhưng đặc biệt quyến rũ vào tháng 8 – 10 (mùa lúa chín), tháng 10 – 11 (mùa cỏ lau trắng xóa) và tháng 11 – 1 (mùa hoa sở nở rộ). Ảnh Rory Nguyễn
Từ Hà Nội, du khách có thể khởi hành lúc 7h30 sáng bằng xe khách hoặc ôtô cá nhân theo tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Từ trung tâm Quảng Ninh đi thêm 110km nữa là tới thị trấn Bình Liêu. Ngày đầu nên nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc homestay, buổi chiều dành thời gian khám phá bản làng người Tày, Dao, Sán Chỉ và thưởng thức ẩm thực địa phương. Ảnh Rory Nguyễn
Từ Hà Nội, du khách có thể khởi hành lúc 7h30 sáng bằng xe khách hoặc ôtô cá nhân theo tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Từ trung tâm Quảng Ninh đi thêm 110km nữa là tới thị trấn Bình Liêu. Ngày đầu nên nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc homestay, buổi chiều dành thời gian khám phá bản làng người Tày, Dao, Sán Chỉ và thưởng thức ẩm thực địa phương. Ảnh Rory Nguyễn
Ngày thứ hai, nên khởi hành sớm khoảng 6h30 để tới chân cột mốc 1305. Sau khi leo núi và trở về thị trấn, du khách có thể ăn trưa rồi khởi hành về Hà Nội vào đầu giờ chiều. Ảnh Nguyễn Hồng Nhật
Ngày thứ hai, nên khởi hành sớm khoảng 6h30 để tới chân cột mốc 1305. Sau khi leo núi và trở về thị trấn, du khách có thể ăn trưa rồi khởi hành về Hà Nội vào đầu giờ chiều. Ảnh Nguyễn Hồng Nhật
Đường từ thị trấn tới chân cột mốc dài khoảng 25km, chủ yếu là đường đèo quanh co. Người đi xe máy cần giữ vững tay lái vì có thể gặp đàn bò hoặc xe ngược chiều; người đi ôtô nên chuẩn bị sức khỏe tốt để tránh say xe. Ảnh Quyen Bui
Đường từ thị trấn tới chân cột mốc dài khoảng 25km, chủ yếu là đường đèo quanh co. Người đi xe máy cần giữ vững tay lái vì có thể gặp đàn bò hoặc xe ngược chiều; người đi ôtô nên chuẩn bị sức khỏe tốt để tránh say xe. Ảnh Quyen Bui
Bình Liêu không chỉ là điểm đến để chinh phục thiên nhiên, mà còn là nơi du khách cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp biên cương và tình người vùng cao mộc mạc, nồng hậu. Ảnh Uyên Kim
Bình Liêu không chỉ là điểm đến để chinh phục thiên nhiên, mà còn là nơi du khách cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp biên cương và tình người vùng cao mộc mạc, nồng hậu. Ảnh Uyên Kim
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chinh phục sống lưng khủng long #Du lịch Bình Liêu #Khám phá núi rừng Quảng Ninh #Trekking qua đỉnh núi #Mùa cỏ lau trắng #Khám phá biên giới Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT