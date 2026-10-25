Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chính phủ ưu đãi thuế, lương theo sản phẩm cho chuyên gia dữ liệu

SPOTLIGHT

Chính phủ ưu đãi thuế, lương theo sản phẩm cho chuyên gia dữ liệu

Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thuế #Chuyên gia dữ liệu #Nghị định 386/2026 #Ưu đãi thuế #Lương theo sản phẩm

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT