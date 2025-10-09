Hà Nội

Chim lạ bay vào vườn nhà dân Nghệ An là loài quý hiếm

Giải mã

Chim lạ bay vào vườn nhà dân Nghệ An là loài quý hiếm

Một con chim hồng hoàng đã bay lạc vào sân vườn một người dân ở xã Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó, nó được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Tâm Anh (TH)
Ngày 8/10, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và UBND xã tiến hành thả một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Báo Văn hóa.
Trước đó, vào chiều 7/10, ông Đinh Đức Dung (SN 1962, trú tại xã Tân Kỳ) bất ngờ phát hiện một con chim lạ bay lạc vào sân vườn nhà mình. Con chim nặng hơn 2 kg, có mỏ vàng nổi bật và bộ lông đen trắng tương phản. Cho rằng đây có thể là loài chim quý hiếm nên ông Dung đã thông báo và bàn giao cho chính quyền địa phương. Ảnh: Tiền phong.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã và Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ xác định cá thể chim lạ bay lạc vào sân vườn của nhà ông Dung là chim hồng hoàng quý hiếm. Ảnh: Tiền phong.
Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đã tiến hành chăm sóc, kiểm tra sức khỏe và đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi thả cá thể chim hồng hoàng về rừng tự nhiên vào sáng hôm sau. Ảnh: cattiennationalpark.
Chim hồng hoàng có tên khoa học là Bucerotidae. Đây là một trong những loài chim thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: cattiennationalpark.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể chim hồng hoàng có thể đạt chiều dài 95 - 120 cm, sải cánh rộng đến 1,5m, nặng 2 - 4 kg. Ảnh: cattiennationalpark.
Đặc điểm nổi bật của chim hồng hoàng là chiếc mũ mỏ màu vàng tươi và đen trên đỉnh mỏ, cấu trúc rỗng bằng keratin (chất sừng) chiếm tới 11% trọng lượng cơ thể. Ảnh: Tăng A Pẩu.
Chim trống có mắt đỏ trong khi chim mái có mắt xanh lam. Loài chim quý hiếm này được ghi nhận ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc. Ảnh: Tăng A Pẩu.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Phát hiện chim lạ #Đặc điểm và phân bố chim hồng hoàng #chim hồng hoàng

