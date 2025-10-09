Chim lạ bay vào vườn nhà dân Nghệ An là loài quý hiếm

Một con chim hồng hoàng đã bay lạc vào sân vườn một người dân ở xã Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó, nó được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.