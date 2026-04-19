Chiếc Porsche 911 khổ nhất thế giới - bị trộm lột sạch đồ, còn trơ khung sắt

Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet này thu hút sự chú ý khi bị trộm tháo sạch đồ khi đỗ bên đường, để lại hiện trường một lớp vỏ kim loại không thể nhận diện.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Porsche 911 Carrera Coupé và 911 Carrera Cabriolet.

Không giống như những vụ trộm linh kiện ôtô thông thường vốn chỉ nhắm vào đèn pha hoặc bánh xe, nhóm tội phạm trong vụ việc này đã thực hiện một cuộc "xẻ thịt" quy mô lớn. Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần bị lấy đi toàn bộ bốn bánh, hệ thống treo, khối động cơ 6 xi-lanh cùng hộp số PDK. Toàn bộ không gian nội thất từ ghế ngồi, vô-lăng đến các tấm ốp đều biến mất, chỉ còn lại vài bó dây điện sót lại trên lớp vỏ cơ khí trơ trọi.

Chiếc Porsche 911 khổ nhất thế giới - bị trộm lột sạch đồ, còn trơ khung sắt.

Tốc độ và kỹ thuật tháo dỡ khiến giới chức trách kinh ngạc, bởi việc bóc tách toàn bộ hệ truyền động và nội thất của một chiếc Porsche đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng thiết bị chuyên dụng. Việc bỏ lại khung xe chứa số định danh phương tiện (VIN) được cho là tính toán của kẻ trộm nhằm tránh bị truy vết khi tiêu thụ linh kiện trên thị trường chợ đen.

Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần bị lấy đi toàn bộ bốn bánh, hệ thống treo, khối động cơ 6 xi-lanh cùng hộp số PDK.

Theo các chuyên gia lĩnh vực xe cũ, nhu cầu về phụ tùng thay thế của dòng Porsche luôn ở mức rất cao. Khi được bán rời, tổng giá trị từ động cơ, hộp số và các chi tiết nội thất thường mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc bán nguyên chiếc xe bất hợp pháp. Đây chính là động lực khiến những tên trộm chấp nhận mất nhiều công sức để rã xác xe ngay tại hiện trường.

Theo các chuyên gia, chiếc xe này chỉ còn đường bán phế liệu hoặc tiêu hủy.

Về phía chủ sở hữu, cảnh sát xác nhận đã thông báo tình trạng phương tiện và chuyển hồ sơ cho các đơn vị điều tra để truy tìm nguồn gốc vụ trộm. Tuy nhiên, khả năng phục hồi chiếc xe gần như bằng không. Chi phí để thu thập lại đầy đủ các linh kiện chính hãng và nhân công lắp ráp sẽ tốn kém hơn nhiều so với giá trị còn lại của một chiếc 911 đời cũ, đồng nghĩa với việc chiếc xe này chỉ còn đường bán phế liệu hoặc tiêu hủy.

#Porsche 911 khổ nhất thế giới #Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần #Porsche 911 Carrera Cabriolet tại Việt nam #giá xe Porsche 911 Carrera Cabriolet #Porsche 911 Carrera Cabriolet bị trộm #Porsche 911 Carrera Cabriolet mấy phụ kiện

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Đại gia Việt tậu Porsche 911 GT3 S/C, tiền "đồ chơi" đủ mua Toyota Camry mới

Porsche 911 GT3 S/C vừa ra mắt toàn cầu ngay lập tức hút sự chú ý của giới mê xe, kèm theo những tín hiệu cho thấy siêu phẩm mui trần này sẽ sớm về Việt Nam.

Những hình ảnh về bảng cấu hình chi tiết của mẫu Porsche 911 GT3 2026 mới vừa được chia sẻ từ một người chơi xe có tiếng, điều này không chỉ xác nhận sự hiện diện của mẫu xe này mà còn hé lộ mức độ cá nhân hóa "khủng", khẳng định sức hút của dòng xe dành riêng cho những tay lái thuần túy.
Theo bảng chi tiết cấu hình được chia sẻ, tổng giá trị của chiếc Porsche 911 GT3 S/C này đạt mức gần 425.000 USD (khoảng 11,18 tỷ đồng). Đáng chú ý, chủ nhân của xe đã chi tới hơn 56.000 USD (khoảng 1,48 tỷ đồng) chỉ riêng cho các trang bị tùy chọn thêm.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Porsche 911 Targa 4 GTS hơn 13 tỷ đồng của nữ đại gia Hà Nội

Sau trải nghiệm không ít mẫu xe nổi tiếng của các thương hiệu, nữ đại gia Hà Nội đã mang về chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2, gần như đầu tiên về Việt Nam.

Một chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 992.2 mới bị bắt gặp ở Hà Nội, theo tìm hiểu, chủ nhân của xe là 1 nữ doanh nhân khá kín tiếng trong giới chơi xe, nhưng đã trải nghiệm rất nhiều mẫu xe của các thương hiệu nổi tiếng. Lúc mới ra mắt, xe có giá bán chính hãng 13,59 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng, nên rất có thể chiếc xe này giá lăn bánh 15 hoặc 16 tỷ đồng.
Porsche đã tinh chỉnh thiết kế ngoại thất của mẫu 911 với những chi tiết được lựa chọn kỹ lưỡng, phần lớn trong số đó nhằm cải thiện khí động học và hiệu suất tổng thể của xe thể thao. Đèn pha LED Matrix tiêu chuẩn của 911 được tích hợp xi nhan, loại bỏ đèn phụ phía trước và các hốc hút gió làm mát lớn hơn ở phần đầu xe.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Singer ra mắt “Sorcerer” - Porsche 911 cổ điển mạnh tới hơn 700 mã lực

Porsche 911 Reimagined được Singer thực hiện và được chủ nhân đặt tên là “Sorcerer”, xe sơn màu xanh Fantasia Blue hiệu ứng gradient với động cơ hơn 700 mã lực.

Singer là đơn vị chuyên phục chế những chiếc Porsche 911 cổ điển đã giới thiệu chiếc xe đầu tiên được thực hiện dựa trên dịch vụ DLS Turbo. Chủ nhân đã đặt tên mới cho chiếc xe này là “Sorcerer”.
Rob Dickinson – Nhà sáng lập, chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Sáng tạo Singer chia sẻ: “Với DLS Turbo, chúng tôi tôn vinh sự tiến hóa của 911 như biểu tượng trên đường phố lẫn đường đua, đồng thời khám phá tiềm năng của việc tăng áp cho động cơ xuất sắc từ chương trình DLS.
Xem chi tiết

