Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet này thu hút sự chú ý khi bị trộm tháo sạch đồ khi đỗ bên đường, để lại hiện trường một lớp vỏ kim loại không thể nhận diện.

Không giống như những vụ trộm linh kiện ôtô thông thường vốn chỉ nhắm vào đèn pha hoặc bánh xe, nhóm tội phạm trong vụ việc này đã thực hiện một cuộc "xẻ thịt" quy mô lớn. Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần bị lấy đi toàn bộ bốn bánh, hệ thống treo, khối động cơ 6 xi-lanh cùng hộp số PDK. Toàn bộ không gian nội thất từ ghế ngồi, vô-lăng đến các tấm ốp đều biến mất, chỉ còn lại vài bó dây điện sót lại trên lớp vỏ cơ khí trơ trọi.

Chiếc Porsche 911 khổ nhất thế giới - bị trộm lột sạch đồ, còn trơ khung sắt.

Tốc độ và kỹ thuật tháo dỡ khiến giới chức trách kinh ngạc, bởi việc bóc tách toàn bộ hệ truyền động và nội thất của một chiếc Porsche đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng thiết bị chuyên dụng. Việc bỏ lại khung xe chứa số định danh phương tiện (VIN) được cho là tính toán của kẻ trộm nhằm tránh bị truy vết khi tiêu thụ linh kiện trên thị trường chợ đen.

Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần bị lấy đi toàn bộ bốn bánh, hệ thống treo, khối động cơ 6 xi-lanh cùng hộp số PDK.

Theo các chuyên gia lĩnh vực xe cũ, nhu cầu về phụ tùng thay thế của dòng Porsche luôn ở mức rất cao. Khi được bán rời, tổng giá trị từ động cơ, hộp số và các chi tiết nội thất thường mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc bán nguyên chiếc xe bất hợp pháp. Đây chính là động lực khiến những tên trộm chấp nhận mất nhiều công sức để rã xác xe ngay tại hiện trường.

Theo các chuyên gia, chiếc xe này chỉ còn đường bán phế liệu hoặc tiêu hủy.

Về phía chủ sở hữu, cảnh sát xác nhận đã thông báo tình trạng phương tiện và chuyển hồ sơ cho các đơn vị điều tra để truy tìm nguồn gốc vụ trộm. Tuy nhiên, khả năng phục hồi chiếc xe gần như bằng không. Chi phí để thu thập lại đầy đủ các linh kiện chính hãng và nhân công lắp ráp sẽ tốn kém hơn nhiều so với giá trị còn lại của một chiếc 911 đời cũ, đồng nghĩa với việc chiếc xe này chỉ còn đường bán phế liệu hoặc tiêu hủy.