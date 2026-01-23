Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng do cung cấp dịch vụ vượt quá giấy phép, lập hồ sơ bệnh án không theo quy định.

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Ảnh chụp màn hình

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal (địa chỉ: 1C Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM), bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động (trừ trường hợp cấp cứu) và lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động do cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Ảnh: MXH/Nguồn tieudung.kinhtedothi.vn

Với các vi phạm đó, cơ sở này bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Ngoài Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal, đợt xử lý này còn ghi nhận các cơ sở, cá nhân khác vi phạm hoạt động khám chữa bệnh và quảng cáo:

Công ty TNHH Nha khoa Phúc An (phường Thuận Giao) bị phạt 40 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 1 tháng vì các lỗi niêm yết giá không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Công ty TNHH Nha khoa Phúc An (phường Thuận Giao) bị xử phạt 40 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Cùng địa chỉ trên, ông Phạm Đăng Phong bị phạt 1 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.