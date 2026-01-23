Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng do cung cấp dịch vụ vượt quá giấy phép, lập hồ sơ bệnh án không theo quy định.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Ảnh chụp màn hình

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal (địa chỉ: 1C Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM), bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động (trừ trường hợp cấp cứu) và lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động do cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Ảnh: MXH/Nguồn tieudung.kinhtedothi.vn

Với các vi phạm đó, cơ sở này bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Ngoài Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal, đợt xử lý này còn ghi nhận các cơ sở, cá nhân khác vi phạm hoạt động khám chữa bệnh và quảng cáo:

Công ty TNHH Nha khoa Phúc An (phường Thuận Giao) bị phạt 40 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 1 tháng vì các lỗi niêm yết giá không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Công ty TNHH Nha khoa Phúc An (phường Thuận Giao) bị xử phạt 40 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Cùng địa chỉ trên, ông Phạm Đăng Phong bị phạt 1 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt loạt cơ sở, cá nhân vi phạm

Nhiều nhà thuốc và cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt vì bán thuốc không có đơn, giả mạo giấy khám sức khỏe để cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Cụ thể:

Hộ kinh doanh Nhà thuốc 252 (547A Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi được khám, chữa cho người nước ngoài

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp phép cho cơ sở y tế tư nhân đầu tiên đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị vừa quyết định công nhận cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Cụ thể, theo kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thống nhất công bố Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân Quảng Ngãi là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe đối với người nước ngoài. Cơ sở này sẽ được phép khám sức khỏe định kỳ; khám phân loại sức khỏe để đi học, đi làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe theo yêu cầu cho người ngoại quốc.

Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Công ty Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 65/QLD-ĐK ngày 09/01/2026 về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với Công ty Cổ phần Pymepharco.

Quyết định trên xuất phát từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 24/12/2025 của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Pymepharco.

