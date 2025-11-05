Chân dung CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy vừa bị truy tố

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Vũ Thị Thúy là CEO Công ty Bất động sản Nhật Nam, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 và một số doanh nghiệp khác.

Ngày 4/11, VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Trước khi bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.

Trước khi bị tạm giữ, Vũ Thị Thúy và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.

Theo đó, từ ngày 4-25/8/2023, Nhật Nam đã bán 240.800 cổ phiếu SJC, qua đó không còn là cổ đông của Sông Đà 1.01. Động thái của Nhật Nam diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu SJC phục hồi tích cực từ đầu tháng 8, sau chuỗi giảm liên tiếp từ cuối tháng 6. Hiện SJC đang trong diện hạn chế, chỉ được giao dịch thứ 6 hàng tuần.

Vũ Thị Thúy - bà chủ bất động sản Nhật Nam thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Trước khi Nhật Nam rút khỏi Sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn, không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này từ ngày 31/3/2023.

Theo cáo buộc, tháng 7/2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc. Để có tiền chi tiêu, bị can đã gian dối, đưa ra thông tin quảng cáo truyền thông trên web, facebook... về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, CEO BĐS Nhật Nam mời những người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam có mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) tương đương 7 - 8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Hàng tháng hoặc vào các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, bà Vũ Thị Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Cáo trạng xác định, bà Vũ Thị Thúy đã ký các hợp đồng "khống" với giá trị nhiều tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng "khống" với nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2020 – 2023, bị can Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã huy động, ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, bị can Vũ Thị Thúy sử dụng 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỷ đồng Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vũ Thị Thúy còn chỉ đạo nhân viên rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp, tiền do phạm tội mà có.

Bị can Vũ Thị Thúy dùng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi này của CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị xác định đã phạm vào tội Rửa tiền.