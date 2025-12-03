Hà Nội

Chính trị

Chăm lo cho người khuyết tật là thước đo của sự văn minh hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc chăm lo cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm đạo lý mà còn là thước đo của sự văn minh hiện đại, là yêu cầu của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo Văn Hiếu / VOV

Chiều 3/12, tại Trụ sở TƯ Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành liên quan để bàn giải pháp chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật trong cả nước.

Theo báo cáo sơ bộ, hiện cả nước có khoảng 7,2% dân số là người khuyết tật, tương đương 8 triệu người, trong đó, có hơn 1 triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; khoảng 600.000 trẻ em ở các mức độ khuyết tật khác nhau đang có nhu cầu can thiệp sớm, giáo dục đặc thù hoặc giáo dục hoà nhập…

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc chăm lo cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm đạo lý mà còn là thước đo của sự văn minh hiện đại, là yêu cầu của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, nhiều mô hình hỗ trợ, phục hồi chức năng, giáo dục hoà nhập, tạo việc làm… đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, phần lớn người khuyết tật vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, thời gian tới các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Theo đó, hệ thống chính sách dành cho người khuyết tật cần được thiết kế có tính liên ngành, toàn diện hơn, bên cạnh việc hỗ trợ ý tế phục hồi chức năng hay bảo hiểm sức khoẻ thì cần tập trung mạnh vào các chính sách giáo dục hoà nhập, đào tạo nghề phù hợp, có cơ chế ưu đãi trong tuyển dụng, tiếp cận hạ tầng giao thông công cộng, chuyển đổi số cho phép người khuyết tật tiếp cận với dịch vụ trực tuyến và các công cụ công nghệ hỗ trợ.

“Điều này đòi hỏi nâng cao nhận thức của cộng đồng xóa bỏ kỳ thị thúc đẩy xã hội không rào cản và tiếp cận cho tất cả. Cùng với đó, cần khuyến khích khu vực tư nhân các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia sâu rộng vào các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật từ tạo ra việc làm, sáng tạo ra sản phẩm và các dịch vụ thân thiện; mở rộng các trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở cơ sở đảm bảo người khuyết tật được theo dõi sức khỏe định kỳ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn rộng rãi để có giải pháp thiết thực, khả thi và có tác động rõ rệt, từ đó xây dựng, hoàn thiện các đề án, kế hoạch hành động cụ thể báo cáo Ban Bí thư xem xét cho ý kiến vào quý 2/2026; trên tinh thần là phải tạo bước chuyển mới, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống của hơn 7 triệu người khuyết tật trong cả nước; để mọi người khuyết tật đều có cơ hội sống an toàn, học tập, làm việc, hoà nhập và phát triển như mọi công dân khác.

Các đại biểu tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

