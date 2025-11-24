Cây đèn lồng rực rỡ, dễ thu tài, chiêu lộc cho gia chủ

Hà Nội

Với vẻ đẹp như chiếc đèn lồng nhỏ, cây dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp cho mọi không gian nhỏ, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và sinh động.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Nếu bạn muốn một loại cây đẹp, lạ và dễ tính hơn nhiều, hãy thử hoa đèn lồng (Abutilon pictum) – loài cây có vẻ đẹp rực rỡ nhưng vô cùng “dễ chiều”.
Nếu bạn muốn một loại cây đẹp, lạ và dễ tính hơn nhiều, hãy thử hoa đèn lồng (Abutilon pictum) – loài cây có vẻ đẹp rực rỡ nhưng vô cùng “dễ chiều”.
Hoa đèn lồng đặc biệt cuốn hút bởi hình dáng như chiếc chuông nhỏ, cánh hoa cam vàng với những đường gân đỏ mềm mại như được vẽ tay, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và độc đáo khi nở.
Hoa đèn lồng đặc biệt cuốn hút bởi hình dáng như chiếc chuông nhỏ, cánh hoa cam vàng với những đường gân đỏ mềm mại như được vẽ tay, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và độc đáo khi nở.
Khi hoa bung nở, những cánh hoa cong nhẹ bao quanh cụm nhị nâu li ti, làm bông hoa trông như chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng giữa không gian.
Khi hoa bung nở, những cánh hoa cong nhẹ bao quanh cụm nhị nâu li ti, làm bông hoa trông như chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng giữa không gian.
Loài cây này thuộc họ Cẩm quỳ, có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng nay được trồng phổ biến khắp thế giới với nhiều tên gọi như “Chinese lantern” hay “redvein flowering maple”.
Loài cây này thuộc họ Cẩm quỳ, có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng nay được trồng phổ biến khắp thế giới với nhiều tên gọi như “Chinese lantern” hay “redvein flowering maple”.
Cây nhỏ gọn chỉ 40–50 cm, thân mập, nhiều cành, rất phù hợp trồng trong chậu nhỏ, đặt ở ban công hay trước cửa nhà mà không chiếm diện tích.
Cây nhỏ gọn chỉ 40–50 cm, thân mập, nhiều cành, rất phù hợp trồng trong chậu nhỏ, đặt ở ban công hay trước cửa nhà mà không chiếm diện tích.
Hoa đèn lồng tuy nhỏ nhưng rực rỡ, biến chuyển màu sắc từ xanh lục sang cam vàng rồi đỏ cam. Dưới nắng, cánh hoa trong suốt lóng lánh, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng mà khó rời mắt.
Hoa đèn lồng tuy nhỏ nhưng rực rỡ, biến chuyển màu sắc từ xanh lục sang cam vàng rồi đỏ cam. Dưới nắng, cánh hoa trong suốt lóng lánh, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng mà khó rời mắt.
Khả năng ra hoa của cây cực kỳ ấn tượng: ở vùng nóng, hoa nở gần như quanh năm; ở nơi mát lạnh, thời gian ra hoa kéo dài nửa năm. Nụ mới mọc lên liên tục, khiến cây luôn rực rỡ.
Khả năng ra hoa của cây cực kỳ ấn tượng: ở vùng nóng, hoa nở gần như quanh năm; ở nơi mát lạnh, thời gian ra hoa kéo dài nửa năm. Nụ mới mọc lên liên tục, khiến cây luôn rực rỡ.
Mỗi cành có thể mang rất nhiều hoa, thậm chí hoa nhiều đến mức lấn át cả lá – một cảnh tượng lung linh như chùm đèn lồng thu nhỏ.
Mỗi cành có thể mang rất nhiều hoa, thậm chí hoa nhiều đến mức lấn át cả lá – một cảnh tượng lung linh như chùm đèn lồng thu nhỏ.
Cách trồng cây rất đơn giản: đất tơi xốp thoáng khí, nhiều ánh sáng, tưới khi mặt đất khô 2–3 cm, bón phân thường xuyên vào mùa xuân – thu. Cây chịu nóng tốt nhưng không chịu lạnh dưới 5°C.
Cách trồng cây rất đơn giản: đất tơi xốp thoáng khí, nhiều ánh sáng, tưới khi mặt đất khô 2–3 cm, bón phân thường xuyên vào mùa xuân – thu. Cây chịu nóng tốt nhưng không chịu lạnh dưới 5°C.
Cây cũng rất hợp cắt tỉa, càng cắt càng sai hoa; sâu bệnh ít, chủ yếu là bọ phấn trắng và dễ xử lý. Với vẻ đẹp rực rỡ và sự dễ tính, hoa đèn lồng xứng đáng trở thành điểm nhấn cho ngôi nhà bạn.
Cây cũng rất hợp cắt tỉa, càng cắt càng sai hoa; sâu bệnh ít, chủ yếu là bọ phấn trắng và dễ xử lý. Với vẻ đẹp rực rỡ và sự dễ tính, hoa đèn lồng xứng đáng trở thành điểm nhấn cho ngôi nhà bạn.
