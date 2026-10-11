Cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi bị ô tô hất văng sau cú va chạm

Một cặp vợ chồng lớn tuổi bị thương sau khi chiếc SUV Hyundai Creta bất ngờ tông trúng khi họ đang đi bộ tại khu vực Kirti Nagar, phía Tây Delhi, Ấn Độ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45 sáng, gần đền Arya Samaj ở Kirti Nagar, phía Tây Delhi. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, chiếc Hyundai Creta do một phụ nữ điều khiển đã lao vào cặp vợ chồng đang đi bộ bên lề đường.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đi sát mép đường thì chiếc SUV bất ngờ lao tới. Cú tông mạnh khiến cả hai bị hất văng ra xa. Người vợ ngã xuống gần một cột điện, trong khi người chồng bị đẩy lên nắp ca-pô trước khi rơi xuống mặt đường.

Hai nạn nhân được xác định là bà Kusum Tagra, 71 tuổi, và chồng là ông Dayanand Tagra, 79 tuổi. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Kusum đang chống gậy và mang theo một chiếc túi đeo chéo. Sau cú va chạm, ông Dayanand bị thương ở vùng đầu và mặt.

Những người qua đường, cư dân địa phương cùng các công nhân đang làm việc gần hiện trường nhanh chóng chạy đến hỗ trợ cặp vợ chồng. Cả hai sau đó được đưa đến Bệnh viện Kalra ở Kirti Nagar để điều trị. Theo thông tin được công bố, hai nạn nhân vẫn đang được chăm sóc y tế.

Đáng chú ý, đoạn video giám sát còn ghi lại những diễn biến ngay sau khi tai nạn xảy ra. Nữ tài xế ban đầu mở cửa xe nhưng sau đó đóng lại, tiếp tục ở trong xe khoảng vài giây rồi mới bước xuống.

Người phụ nữ tiến đến chỗ ông Dayanand, dường như hỏi thăm tình trạng của ông, sau đó nhìn về phía người vợ đang nằm cách đó không xa. Tiếp theo, người này chắp hai tay hướng lên trên rồi quay lại xe và lái đi, theo diễn biến được mô tả trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là tình trạng của hai nạn nhân lớn tuổi sau cú tông mạnh. Theo cảnh sát Delhi, các con của cặp vợ chồng hiện sinh sống tại Mỹ.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát Delhi đã bắt giữ bà Navleen Kaur, 49 tuổi, người được xác định là tài xế điều khiển chiếc Hyundai Creta tại thời điểm xảy ra sự việc. Phương tiện liên quan cũng đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc được lập hồ sơ theo Điều 281 và Điều 125A của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh và gây nguy hiểm cho người khác, cùng quy định về hành vi gây thương tích do hành động cẩu thả.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.