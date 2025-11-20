Hà Nội

Cận cảnh ngôi nhà hình chiếc bút chì độc đáo

Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà hình chiếc bút chì độc đáo

Được cải tạo từ văn phòng cũ, ngôi nhà giữ lại khung kết cấu ba tầng nhưng thay đổi lớp vỏ, màu sắc tựa như một chiếc bút chì. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Nằm trong khu dân cư, cách đường chính của khu thương mại một dãy nhà, ngôi nhà được cải tạo từ văn phòng ba tầng, giữ kết cấu cũ và tối ưu không gian sống. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Do thay đổi mục đích sử dụng, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy theo quy định xây dựng mới. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Mặt đứng được bổ sung lớp cách nhiệt ngoài nhằm tăng hiệu quả giữ nhiệt. Màu sắc và hình khối bên ngoài được điều chỉnh, phần mặt đứng ốp màu trắng, mái màu xanh lá cây, tạo hình dáng tựa một cây bút chì. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Trước khi cải tạo, tầng một là nơi trưng bày; tầng hai là văn phòng, phòng vệ sinh, góc pha trà; tầng ba làm không gian nghỉ ngơi. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Do không đủ diện tích chia thành các phòng ngủ riêng, nhóm thiết kế mở rộng tầng một, tạo sảnh đón mới và biến không gian này thành khu bếp kết hợp phòng ăn. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Tầng hai bỏ vách ngăn cũ để tạo không gian sinh hoạt chung. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Các khu phụ như phòng trà, nhà vệ sinh được chuyển thành khu tắm riêng biệt và phòng giặt. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Tầng ba giữ nguyên trần chóp nhọn và cải tạo thành phòng ngủ cho hai vợ chồng. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Hệ cửa kính mở rộng các hướng nhìn. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Cầu thang - trung tâm kết nối ba tầng nhà được thiết kế sát tường, kết hợp tay vịn gỗ và khung thép sơn trắng nhằm tiết kiệm diện tích. Ảnh: Architecture Studio YEIN
Hệ tủ sách lớn cao kịch trần chạy dọc theo trục cầu thang, tận dụng tối đa chiều cao. Ảnh: Architecture Studio YEIN
#Cải tạo nhà từ văn phòng cũ #Thiết kế nhà hình chiếc bút chì #Tối ưu không gian sống #Biến đổi mục đích sử dụng công trình #Cải thiện hiệu quả cách nhiệt #Thiết kế nội thất đa chức năng

