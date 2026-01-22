Hà Nội

Cận cảnh loài ếch đỏ choét như cà chua, chỉ có ở Madagascar

Giải mã

Cận cảnh loài ếch đỏ choét như cà chua, chỉ có ở Madagascar

Nổi bật giữa rừng mưa Madagascar, ếch cà chua (Dyscophus antongilii) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc rực rỡ và tập tính phòng vệ đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Màu đỏ cam như quả cà chua chín. Ếch cà chua sở hữu làn da đỏ cam hoặc đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt, đặc biệt rõ ở con cái, khiến nó trông giống một quả cà chua chín mọng trên nền lá rừng tối màu. Ảnh: Pinterest.
Là loài đặc hữu của Madagascar. Ếch cà chua chỉ phân bố tự nhiên ở khu vực ven vịnh Antongil, phía Đông Bắc Madagascar, nơi có rừng mưa ẩm và các đầm lầy nước ngọt, khiến phạm vi sinh sống của chúng khá hạn chế. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc cảnh báo kẻ săn mồi. Màu đỏ rực không nhằm để ngụy trang mà đóng vai trò cảnh báo, báo hiệu cho kẻ thù biết rằng loài ếch này có khả năng tự vệ bằng chất tiết gây khó chịu. Ảnh: Pinterest.
Tiết ra chất nhầy độc nhẹ. Khi bị đe dọa, ếch cà chua tiết ra lớp chất nhầy trắng dính, có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và mắt của động vật săn mồi, đủ để khiến chúng phải nhả con mồi ra. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng phình to cơ thể. Ếch cà chua có thể hít đầy không khí để phình lớn cơ thể, khiến nó trở nên khó nuốt hơn, đồng thời làm màu đỏ trên da càng nổi bật và đáng sợ hơn. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động chủ yếu về ban đêm. Ban ngày, loài ếch này thường vùi mình trong lớp lá mục hoặc bùn ẩm, chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm để săn côn trùng, giun và động vật không xương sống nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản gắn liền với mùa mưa. Vào mùa mưa, ếch cà chua tụ tập tại các vũng nước tạm thời để giao phối, con cái có thể đẻ hàng nghìn trứng, nòng nọc phát triển nhanh để kịp thích nghi khi nước rút. Ảnh: Pinterest.
Được quan tâm trong bảo tồn lưỡng cư. Do môi trường sống bị thu hẹp và từng bị khai thác làm thú nuôi cảnh, ếch cà chua hiện được đưa vào các chương trình bảo tồn và nhân giống nhằm duy trì quần thể tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
#Loài ếch đỏ Madagascar #Ếch cà chua đặc hữu #Màu sắc cảnh báo tự vệ #Chất tiết độc nhẹ #Phản ứng phòng vệ phình to #Hoạt động ban đêm của ếch

