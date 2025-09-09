Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh hai căn nhà mới tậu của "nữ đại gia bán đất" ở Bình Dương

Bất động sản

Cận cảnh hai căn nhà mới tậu của "nữ đại gia bán đất" ở Bình Dương

Hai căn nhà mới tậu của TikToker Gon Pink tại TP HCM và Đà Lạt được thiết kế hiện đại, có view ngắm cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) không chỉ là TikToker có 3,4 triệu người theo dõi, mà còn nổi tiếng với hình ảnh "đại gia bán đất ở Bình Dương". Ảnh: FBNV
Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) không chỉ là TikToker có 3,4 triệu người theo dõi, mà còn nổi tiếng với hình ảnh "đại gia bán đất ở Bình Dương". Ảnh: FBNV
Gon Pink cùng chồng kinh doanh bất động sản và không ít lần khiến cộng đồng mạng choáng váng với những màn "flex" sổ đỏ dày cộp. Ảnh: FBNV
Gon Pink cùng chồng kinh doanh bất động sản và không ít lần khiến cộng đồng mạng choáng váng với những màn "flex" sổ đỏ dày cộp. Ảnh: FBNV
Mới đây, Gon Pink gây sốt khi đăng tải video house tour, khoe một lúc hai căn nhà mới khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh chụp màn hình
Mới đây, Gon Pink gây sốt khi đăng tải video house tour, khoe một lúc hai căn nhà mới khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh chụp màn hình
Nhà mới của vợ chồng Gon Pink ở TP HCM mang phong cách hiện đại, gồm 1 trệt, 1 hầm, 2 lầu và 1 sân thượng. Ảnh chụp màn hình
Nhà mới của vợ chồng Gon Pink ở TP HCM mang phong cách hiện đại, gồm 1 trệt, 1 hầm, 2 lầu và 1 sân thượng. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà có tông màu trắng - nâu gỗ chủ đạo. Không gian nào cũng to rộng, thoáng đãng. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà có tông màu trắng - nâu gỗ chủ đạo. Không gian nào cũng to rộng, thoáng đãng. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách và bếp có thiết kế liền kề nhau. Gon Pink đang cân nhắc lắp cửa lùa để hạn chế tình trạng mùi thức ăn khi nấu nướng. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách và bếp có thiết kế liền kề nhau. Gon Pink đang cân nhắc lắp cửa lùa để hạn chế tình trạng mùi thức ăn khi nấu nướng. Ảnh chụp màn hình
Kế bên bếp là khu vực nhà kho và nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt. Ảnh chụp màn hình
Kế bên bếp là khu vực nhà kho và nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt. Ảnh chụp màn hình
Khu vực ăn uống thoáng đãng nhờ có ban công nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Khu vực ăn uống thoáng đãng nhờ có ban công nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, trong nhà có tới 7 phòng ngủ, tất cả đều thiết kế hiện đại và đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, trong nhà có tới 7 phòng ngủ, tất cả đều thiết kế hiện đại và đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, căn nhà ở Đà Lạt là nơi để gia đình Gon Pink nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp ghé qua đây. Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, căn nhà ở Đà Lạt là nơi để gia đình Gon Pink nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp ghé qua đây. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách thoáng đãng với view nhìn ra bên ngoài cực chill và thơ mộng. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách thoáng đãng với view nhìn ra bên ngoài cực chill và thơ mộng. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp cạnh phòng khách, đầy đủ tiện nghi, được thiết kế nhiều cửa để tăng sự thoáng đãng. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp cạnh phòng khách, đầy đủ tiện nghi, được thiết kế nhiều cửa để tăng sự thoáng đãng. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ đầu tiên thiết kế thoáng đãng, cửa sổ view đẹp. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ đầu tiên thiết kế thoáng đãng, cửa sổ view đẹp. Ảnh chụp màn hình
Trong phòng ngủ còn có thêm nhà vệ sinh nhỏ gọn để thuận tiện sinh hoạt. Ảnh chụp màn hình
Trong phòng ngủ còn có thêm nhà vệ sinh nhỏ gọn để thuận tiện sinh hoạt. Ảnh chụp màn hình
Khu vực sân thượng rộng rãi, lý tưởng để ngồi thư giãn hay tổ chức tiệc cùng bạn bè. Ảnh chụp màn hình
Khu vực sân thượng rộng rãi, lý tưởng để ngồi thư giãn hay tổ chức tiệc cùng bạn bè. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
#nhà mới của Gon Pink #bất động sản Bình Dương #biệt thự hiện đại TP HCM #nhà nghỉ dưỡng Đà Lạt #tiktok influencer nhà đẹp #khám phá nhà Gon Pink

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT