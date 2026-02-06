Hà Nội

Ngắm đào 'tiến vua' ngủ điều hòa chờ đại gia đón về chơi Tết

Kinh doanh

Ngắm đào 'tiến vua' ngủ điều hòa chờ đại gia đón về chơi Tết

Hàng trăm gốc đào thất thốn tại Nhật Tân được đưa vào phòng điều hòa, canh nhiệt độ ngày đêm để hoa nở đúng dịp Tết.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Đào thất thốn (hay còn gọi đào tiến vua) là loại đào cổ, quý hiếm được nhiều người chơi sành điệu săn đón mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: QĐND
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trước diễn biến thời tiết nắng nóng - lạnh bất thường, nhà vườn tại Nhật Tân phải đưa hàng trăm gốc đào thất thốn vào "ngủ" trong phòng điều hòa 2 chiều. Ảnh: Dân Việt
Những dãy nhà tôn kín mít biến thành "phòng ngủ" cho đào - nơi nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát nghiêm ngặt từng ngày. Ảnh: Suckhoedoisong
Đào thất thốn là loại cây "khó tính" nên nhà vườn phải chăm sóc đặc biệt mới để cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Dân Việt
Đào thất thốn đòi hỏi nhiệt độ ổn định để nuôi dưỡng những nụ hoa dày, thắm màu đặc trưng. Ảnh: Suckhoedoisong
Sự kỳ công trong chăm sóc cùng vẻ đẹp vương giả hiếm có đào thất thốn luôn ở mức cao "ngất ngưởng". Ảnh: Dân Việt
Cây đào tiến vua tuổi đời từ 5 đến 7 năm có giá bán khoảng 10 triệu đồng/cây. Ảnh: Suckhoedoisong
Đáng chú ý, những gốc cổ thụ, dáng độc lạ, sần sùi rêu phong, giá có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong
Những ngày này, trên tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) ngập tràn sắc hồng, sắc đỏ của đào thất thốn. Dân Việt
Các cây đào tại đây có mức giá dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy vào kích thước, hình dáng cây. Ảnh: Dân Việt
Gốc đào thất thốn cổ thụ, sần sùi rêu phong trông rất lạ mắt. Ảnh: Dân Việt
