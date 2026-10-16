Cài nhầm VssID giả mạo, nguy cơ mất hết thông tin và tiền trong tài khoản

Lợi dụng nhu cầu cập nhật và giải quyết các chế độ, đối tượng lừa đảo đang giả danh cán bộ, công an hoặc chính quyền để dụ người dân cài đặt ứng dụng giả mạo.

Theo cảnh báo của Công an TP Cần Thơ, các đối tượng thường gọi điện thông báo người dân được cấp thẻ BHYT theo diện An toàn khu hoặc nhận tiền hoàn trả BHYT năm 2026. Chúng viện lý do hồ sơ định danh bị lỗi, thông tin chưa đồng bộ hoặc tài khoản nhận tiền chưa khớp, yêu cầu người dân xử lý ngay để tránh mất quyền lợi.

Sau đó, kẻ gian kết bạn qua Zalo, gửi đường link hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi APK, hướng dẫn người dân tải về điện thoại. Công an tỉnh Hưng Yên cũng cảnh báo thủ đoạn tương tự, trong đó các đối tượng yêu cầu cập nhật dữ liệu, xác thực tài khoản và gửi tệp mang tên “vssid.apk”. Đây không phải ứng dụng VssID chính thức của BHXH Việt Nam mà có thể là phần mềm độc hại được thiết kế để đánh cắp thông tin và kiểm soát thiết bị.

Theo cảnh báo của cơ quan công an, một dấu hiệu nguy hiểm là ứng dụng yêu cầu cấp quyền trợ năng hoặc những quyền truy cập nhạy cảm khác trên điện thoại. Nếu bị mã độc lợi dụng, các quyền này có thể tạo điều kiện để kẻ gian theo dõi thao tác, thu thập thông tin đăng nhập, đọc tin nhắn chứa mã OTP hoặc thực hiện một số hành vi điều khiển thiết bị trái phép.

Khi thu thập được thông tin cần thiết và lợi dụng được các bước xác thực, đối tượng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đáng chú ý, điện thoại vẫn có thể nằm trong tay người dùng trong khi những thao tác bất thường diễn ra trên thiết bị.

Tuy nhiên, nguy cơ thực tế còn phụ thuộc vào loại mã độc, quyền truy cập được cấp và cơ chế bảo mật của thiết bị. Không phải cứ tải tệp APK là tài khoản ngân hàng chắc chắn bị mất tiền, nhưng người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để phòng tránh lừa đảo, người dân chỉ nên tải ứng dụng VssID từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store. Không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt tệp APK được gửi qua Zalo, Facebook, tin nhắn khi chưa xác minh được nguồn gốc.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay cấp quyền trợ năng, điều khiển màn hình cho ứng dụng đáng ngờ. Khi nhận được thông báo về việc hoàn trả tiền BHYT, cấp thẻ hoặc yêu cầu cập nhật dữ liệu khẩn cấp, cần chủ động liên hệ cơ quan BHXH qua kênh chính thức để kiểm tra.

Nếu đã cài ứng dụng nghi giả mạo, người dùng nên ngừng thao tác theo hướng dẫn của đối tượng. Trường hợp nghi ngờ thiết bị bị kiểm soát, cần sử dụng một thiết bị an toàn khác để liên hệ ngân hàng, đề nghị bảo vệ tài khoản và kiểm tra giao dịch bất thường; đồng thời nhờ đơn vị kỹ thuật đáng tin cậy kiểm tra điện thoại.

Khi phát hiện giao dịch trái phép hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng, trình báo cơ quan công an và lưu giữ các bằng chứng liên quan. Chủ động xác minh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng ứng dụng từ nguồn chính thức là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mất tiền.