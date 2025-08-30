Hà Nội

Đời sống

Cách cha mẹ rèn luyện cho con kiểm soát cảm xúc tức giận

Kiểm soát cơn giận là kỹ năng sống quan trọng. Với sự hướng dẫn kiên nhẫn, cha mẹ có thể giúp con bình tĩnh, ứng xử tích cực hơn.

Trương Hiền

Trong quá trình lớn lên, trẻ không tránh khỏi những lúc bực bội, tức giận. Nếu không được hướng dẫn, trẻ có thể bộc lộ cảm xúc theo cách tiêu cực như la hét, đánh bạn hay làm tổn thương bản thân. Vì vậy, việc cha mẹ dạy con cách kiểm soát cơn giận là vô cùng quan trọng, giúp trẻ hình thành kỹ năng sống tích cực và ứng xử lành mạnh trong xã hội.

z6955680013699-ee6f636ee5409faac63999332fee21a3.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Làm gương cho con

Trẻ học cách kiểm soát cảm xúc từ chính cha mẹ. Khi cha mẹ giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng, trẻ sẽ quan sát và học theo. Thay vì quát mắng, cha mẹ có thể dùng giọng điệu ôn hòa, nói rõ ràng quan điểm, từ đó con hiểu rằng tức giận không đồng nghĩa với mất kiểm soát.

Hướng dẫn con nhận diện cảm xúc

Cha mẹ nên giúp con gọi tên cảm xúc của mình: “Con đang thấy tức giận”, “Con cảm thấy bực mình vì…”. Khi con biết nhận diện cảm xúc, trẻ sẽ dễ dàng hiểu nguyên nhân và tìm cách giải tỏa lành mạnh thay vì phản ứng bốc đồng.

Dạy con kỹ năng hít thở sâu và thư giãn

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả là cha mẹ hướng dẫn con dừng lại, hít thở sâu vài lần khi tức giận. Ngoài ra, con có thể tập đi ra chỗ yên tĩnh, ngồi im một lúc, nghe nhạc hoặc ôm gấu bông để dịu cảm xúc.

Tìm giải pháp thay vì đổ lỗi

Khi con nổi giận vì mâu thuẫn với bạn bè hoặc anh chị, cha mẹ nên khuyến khích con suy nghĩ cách giải quyết thay vì chỉ trích người khác. Ví dụ: “Con có thể nói với bạn thế nào để bạn hiểu con hơn?” – từ đó, trẻ học được cách giao tiếp tích cực.

Khuyến khích con bộc lộ cảm xúc bằng lời nói

Thay vì la hét hoặc đánh người, cha mẹ nên khuyến khích con nói ra cảm xúc: “Con giận vì bạn lấy đồ chơi của con”. Việc bộc lộ cảm xúc bằng lời giúp giảm căng thẳng và tạo cơ hội để người khác hiểu, chia sẻ với con.

Khen ngợi khi con kiểm soát tốt

Mỗi lần con biết kiềm chế, cha mẹ nên ghi nhận và khen ngợi. Điều này giúp con cảm thấy tự hào, có động lực lặp lại hành vi tích cực.

Dạy con giải tỏa năng lượng tiêu cực bằng hoạt động lành mạnh

Thay vì để con la hét hay đánh đập đồ vật, cha mẹ có thể hướng con sang vận động: đá bóng, nhảy dây, vẽ tranh, viết nhật ký. Những hoạt động này giúp giải phóng năng lượng, làm con nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn.

Thiết lập quy tắc ứng xử trong gia đình

Cha mẹ nên cùng con đặt ra những quy tắc rõ ràng: không được đánh người khi giận, không ném đồ vật, thay vào đó hãy nói ra cảm xúc hoặc xin phép đi sang phòng khác để hạ nhiệt. Khi có quy tắc, con sẽ hiểu giới hạn hành vi và dần tự điều chỉnh mình.

Rèn cho con thói quen suy nghĩ trước khi hành động

Cha mẹ có thể dạy con dừng lại vài giây trước khi phản ứng, đặt câu hỏi “Nếu con làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Việc tập thói quen suy nghĩ trước khi hành động giúp trẻ hạn chế phản ứng bốc đồng và học cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp hơn.

Xây dựng môi trường giao tiếp tích cực trong gia đình

Gia đình là nơi đầu tiên trẻ học cách kiểm soát cảm xúc. Nếu cha mẹ, anh chị thường xuyên la hét, cãi vã thì con dễ bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi môi trường gia đình ấm áp, tôn trọng và lắng nghe, trẻ sẽ cảm thấy an toàn, dễ dàng học được cách kiềm chế và bày tỏ cảm xúc lành mạnh.

Kiểm soát cơn giận là kỹ năng cần được rèn luyện từ nhỏ. Khi cha mẹ đồng hành, làm gương và hướng dẫn con đúng cách, trẻ sẽ biết cách bình tĩnh trước những tình huống khó chịu, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và ứng xử.

#kiểm soát cảm xúc tức giận cho trẻ #rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc #hướng dẫn trẻ nhận diện cảm xúc #kỹ năng hít thở sâu giảm tức giận #giải pháp thay thế phản ứng tiêu cực #khuyến khích bộc lộ cảm xúc bằng lời nói

Đời sống

Đừng để mạng xã hội biến bạn thành cha mẹ kiệt sức

Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh cha mẹ khéo léo khiến nhiều phụ huynh thấy mình chưa đủ tốt. Sự so sánh ngầm khiến họ tự nghi ngờ khả năng nuôi dạy con.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, hình ảnh những ông bố bà mẹ luôn chỉn chu, khéo léo và nuôi dạy con cái chuẩn mực tràn ngập trên các nền tảng số. Điều này vô hình trung tạo ra một chuẩn mực ảo khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy mình chưa đủ tốt và áp lực phải trở thành cha mẹ hoàn hảo.

z6827692543293-1c5dabcbfbea51b01274d4f61989c8cf.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Đời sống

Đừng chờ đến khi con lớn mới dạy bơi

Biết bơi là kỹ năng sinh tồn quan trọng. Việc chọn đúng thời điểm, đúng độ tuổi sẽ giúp trẻ học nhanh hơn, an toàn và không bị sợ nước.


Học bơi không chỉ là kỹ năng vận động, mà còn là kỹ năng sinh tồn thiết yếu giúp trẻ phòng tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng nắm rõ thời điểm lý tưởng để con bắt đầu học bơi.

Dạy quá sớm có thể khiến trẻ sợ nước, trong khi chờ quá lâu lại bỏ lỡ giai đoạn phát triển thể chất vàng của trẻ nhỏ. Độ tuổi học bơi phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự phát triển thể chất, tâm lý và khả năng tiếp thu của trẻ. Cha mẹ cần cân nhắc kỹ càng để khởi đầu hành trình học bơi một cách an toàn, hiệu quả và tạo được sự hứng thú cho con.

Đời sống

Dạy con không phải chuyện của riêng mẹ

Trẻ cư xử sai, nhiều người vội trách mẹ. Nhưng nuôi dạy con chưa bao giờ là chuyện của riêng phụ nữ. Trẻ cần cả cha lẫn mẹ đồng hành để lớn lên đúng cách.

Lâu nay, xã hội có xu hướng gán mọi trách nhiệm giáo dục con cái cho người mẹ, trong khi việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm cả vai trò của người cha và môi trường sống xung quanh.

z6827692557925-b6d34db2f218863ca2312ccb27b92d49.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
