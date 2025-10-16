Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bộ Chính trị yêu cầu xem xét điều chuyển công tác đối với cán bộ có vi phạm

Trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ sẽ xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm.

Thiên Tuấn

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 198 về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

anh-chup-man-hinh-2025-10-16-luc-194816.png

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ hằng quý tiến hành đánh giá, trong đó tập trung vào một số nội dung, tiêu chí chủ yếu.

Những tiêu chí này gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách, cũng là tiêu chí để đánh giá các cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá cả đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ, cần đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý.

Trong đó, Bộ Chính trị lưu ý tập trung vào các nội dung, tiêu chí định hướng trên, đồng thời, trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ sẽ xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá cán bộ cần định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Ban Tổ chức Trung ương được giao định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình xếp loại, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cơ quan này cũng cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất việc điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.

#bộ chính trị #kỷ luật #lãnh đạo #đảng viên #điều chuyển #cán bộ

Bài liên quan

Chính trị

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 16/10, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Xem chi tiết

Chính trị

Ông Hoàng Văn Nghiệm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được Bộ chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị.

3-dong-chi-truong-ban-to-chuc-trung-uong-trao-quyet-dinh-cho-dong-chi-hoang-van-nghiem-1.jpg
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới