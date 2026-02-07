Bọ cánh cứng hình thù quái đản, giống hệt cây đàn vĩ cầm

Đặt lồng bắt cua, người dân Đà Nẵng phát hiện động vật quý hiếm
Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
[INFOGRAPHIC] Thiên nga trắng đáng yêu, biểu tượng của lòng chung thủy
Thiên nga trắng là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng được nhiều người yêu thích và được xem là biểu tượng của lòng thủy chung.
Sinh vật nặng 40 tấn cơ thể chi chít sẹo, kiếm mồi độc lạ nhất hành tinh
Cá voi xám (Eschrichtius robustus) là một trong những loài động vật biển có ngoại hình đặc biệt cùng hành trình di cư dài và ấn tượng nhất thế giới.
Đọc nhiều nhất
Hoa lan quyến rũ nhất thế giới, người Việt ráo riết săn lùng
Hoa lan (họ Orchidaceae) là một trong những họ thực vật đa dạng và quyến rũ nhất thế giới, nổi bật bởi hình dáng tinh xảo và khả năng thích nghi phi thường.
Tài khí mạnh lên 10 ngày tới, 3 con giáp tiền chảy thẳng vào túi
Trong vòng 10 ngày tới, có 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tài khí mạnh, tiền về rõ rệt, dễ có khoản thu đáng mừng.
Dự đoán ngày mới 8/2/2026 cho 12 con giáp: Ngọ xông xáo
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ xông xáo, tích cực tham gia hoạt động tập thể và có thể tăng thêm chi phí sinh hoạt.
Tận mục gà rừng đỏ - tổ tiên của loài gà, Việt Nam có nhiều
Gà rừng đỏ (Gallus gallus) là loài chim hoang dã quen thuộc ở Đông Nam Á, gồm Việt Nam, được xem là tổ tiên trực tiếp của gà nhà ngày nay.
Tử vi tuần mới (9 - 15/2): 3 con giáp 'lội ngược dòng' thành công
Bước sang tuần mới, 3 con giáp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để tạo nên thành tích chói lọi trong sự nghiệp. Tài vận bùng nổ, cuộc sống "lên hương".
Kỳ lạ loài cá bốn mắt, nhìn được cùng lúc hai thế giới
Cá bốn mắt (Anableps anableps) là loài cá kỳ lạ vùng nhiệt đới, nổi tiếng với đôi mắt đặc biệt giúp quan sát cùng lúc hai thế giới.
Chim tiêu quyên xanh lớn sở hữu vẻ đẹp rực rỡ bậc nhất hành tinh
Chim tiêu quyên xanh lớn (Corythaeola cristata) là loài chim rừng nhiệt đới châu Phi gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình rực rỡ và tập tính sinh học độc đáo.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/2: Song Tử cẩn thận đắc tội quý nhân
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 8/2, Song Tử có thành công cũng đừng cậy thế làm càn, đắc tội quý nhân sẽ rước họa vào thân. Bạch Dương chớ giấu dốt.
Khám phá bất ngờ về đám khí sôi sục bao quanh siêu hố đen
Một nhóm các nhà khoa học mới công bố nghiên cứu về việc những đám khí sôi sục bao quanh siêu hố đen. Chúng ảnh hưởng tới các thiên hà xung quanh.
[INFOGRAPHIC] Ngôi làng ở Nga - nơi người dân không đóng cửa vào ban đêm
Người dân sống ở ngôi làng Shoyna, Nga không bao giờ dám đóng cửa vào ban đêm để không bị cát "nhốt" trong nhà vào sáng hôm sau.