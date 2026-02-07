Hà Nội

Giải mã

Bọ cánh cứng hình thù quái đản, giống hệt cây đàn vĩ cầm

Bọ vĩ cầm (Mormolyce phyllodes) là một trong những loài côn trùng kỳ lạ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình dáng dẹt và độc đáo hiếm thấy.

T.B (tổng hợp)
Hình dáng như cây đàn vĩ cầm. Bọ vĩ cầm có cơ thể dẹt bất thường, phần ngực và cánh xòe rộng sang hai bên, tạo hình dáng giống cây đàn violin. Chính cấu trúc này khiến chúng trở thành một trong những loài bọ dễ nhận diện nhất thế giới côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Phân bố hạn chế ở rừng mưa Đông Nam Á. Bọ vĩ cầm chủ yếu sinh sống tại các khu rừng nhiệt đới ẩm của Malaysia, Thái Lan, Myanmar và bán đảo Mã Lai. Chúng gần như không xuất hiện ngoài môi trường rừng rậm nguyên sinh. Ảnh: inaturalist.
Kích thước lớn so với các họ hàng. Loài bọ này có thể dài từ 8–10 cm, được xem là khá lớn trong họ Carabidae. Thân hình rộng và dẹt khiến chúng khác biệt hoàn toàn so với các họ hàng có dáng thuôn dài quen thuộc. Ảnh: as2.ftcdn.net.
Thích nghi hoàn hảo với đời sống dưới vỏ cây. Cơ thể mỏng và dẹt cho phép bọ vĩ cầm dễ dàng chui vào các khe hẹp dưới vỏ cây hoặc giữa các lớp gỗ mục. Đây là nơi chúng trú ẩn, săn mồi và tránh kẻ thù hiệu quả. Ảnh: inaturalist.
Là loài săn mồi về đêm. Bọ vĩ cầm hoạt động chủ yếu vào ban đêm, săn các loài côn trùng nhỏ, ấu trùng và động vật không xương sống khác. Ban ngày, chúng gần như bất động và ẩn mình rất kỹ. Ảnh: sciencephoto.com.
Màu sắc giúp ngụy trang tuyệt vời. Lớp vỏ ngoài của bọ thường có màu nâu sẫm hoặc đen ánh kim, giống hệt màu gỗ mục và vỏ cây già. Điều này giúp chúng hòa lẫn hoàn hảo với môi trường rừng rậm. Ảnh: inaturalist.
Khả năng bay rất hạn chế. Mặc dù có cánh, bọ vĩ cầm hiếm khi bay và chủ yếu di chuyển bằng cách bò chậm rãi. Đôi cánh dẹt của chúng thiên về bảo vệ và thích nghi không gian hẹp hơn là bay lượn. Ảnh: mindenpictures.com.
Được giới sưu tầm côn trùng đặc biệt săn tìm. Nhờ hình dáng hiếm có, bọ vĩ cầm trở thành mục tiêu của nhiều nhà sưu tầm trên thế giới. Điều này cũng khiến loài bọ này đối mặt với nguy cơ suy giảm nếu rừng bị tàn phá và khai thác quá mức. Ảnh: wobam.co.uk.
