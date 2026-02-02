Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh BMW X3 30 M Sport Pro 2026 giá 2,89 tỷ đồng tại Việt Nam

Xe

Cận cảnh BMW X3 30 M Sport Pro 2026 giá 2,89 tỷ đồng tại Việt Nam

BMW X3 30 M Sport Pro 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam với giá tạm tính 2,89 tỷ đồng cùng hiệu suất 258 mã lực, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC 300.

Tâm Võ
Sau khi thế hệ mới ra mắt vào giữa năm 2025, BMW vừa bổ sung phiên bản cao cấp nhất cho dòng X3 mang tên BMW X3 30 M Sport Pro 2026 nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều đại lý đã chào giá 2,899 tỷ đồng cho phiên bản này.
Sau khi thế hệ mới ra mắt vào giữa năm 2025, BMW vừa bổ sung phiên bản cao cấp nhất cho dòng X3 mang tên BMW X3 30 M Sport Pro 2026 nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều đại lý đã chào giá 2,899 tỷ đồng cho phiên bản này.
Nhờ mức giá mới này, việc cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC 300 trở nên sòng phẳng hơn dù có mức giá cao hơn khoảng 60 triệu đồng. Trước đó, BMW X3 mới tại Việt Nam chỉ có bản 20 M Sport. Việc bổ sung biến thể 30 giúp dải sản phẩm hoàn thiện hơn, đáp ứng nhóm khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhưng vẫn giữ phong cách quen thuộc.
Nhờ mức giá mới này, việc cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC 300 trở nên sòng phẳng hơn dù có mức giá cao hơn khoảng 60 triệu đồng. Trước đó, BMW X3 mới tại Việt Nam chỉ có bản 20 M Sport. Việc bổ sung biến thể 30 giúp dải sản phẩm hoàn thiện hơn, đáp ứng nhóm khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhưng vẫn giữ phong cách quen thuộc.
Về tổng thể, BMW X3 30 M Sport Pro không có sự khác biệt quá lớn về khung gầm so với bản X3 20, nhưng lại sở hữu những chi tiết đắt giá để khẳng định vị thế "đàn anh". Ngoại thất xe gây ấn tượng với gói trang bị M Sport đầy nam tính, kết hợp cùng cụm đèn Adaptive LED tối màu thuộc gói M Shadow Line.
Về tổng thể, BMW X3 30 M Sport Pro không có sự khác biệt quá lớn về khung gầm so với bản X3 20, nhưng lại sở hữu những chi tiết đắt giá để khẳng định vị thế "đàn anh". Ngoại thất xe gây ấn tượng với gói trang bị M Sport đầy nam tính, kết hợp cùng cụm đèn Adaptive LED tối màu thuộc gói M Shadow Line.
Điểm nhận diện đặc trưng nằm ở lưới tản nhiệt có viền phát sáng rực rỡ và bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch bề thế. Để phân biệt nhanh với bản cấp thấp, người dùng có thể quan sát hệ thống phanh hiệu năng cao phía trong được sơn màu đỏ nổi bật, thay vì màu xanh truyền thống trên bản X3 20.
Điểm nhận diện đặc trưng nằm ở lưới tản nhiệt có viền phát sáng rực rỡ và bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch bề thế. Để phân biệt nhanh với bản cấp thấp, người dùng có thể quan sát hệ thống phanh hiệu năng cao phía trong được sơn màu đỏ nổi bật, thay vì màu xanh truyền thống trên bản X3 20.
Bước vào khoang lái, BMW X3 30 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hiện đại với triết lý tập trung vào người lái. Tâm điểm của nội thất là màn hình kép dạng cong cỡ lớn, kết hợp giữa bảng đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch sắc nét. Hệ thống này không chỉ cung cấp thông tin vận hành mà còn tích hợp kho giải trí phong phú với Spotify, YouTube và khả năng chơi game trực tuyến.
Bước vào khoang lái, BMW X3 30 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hiện đại với triết lý tập trung vào người lái. Tâm điểm của nội thất là màn hình kép dạng cong cỡ lớn, kết hợp giữa bảng đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch sắc nét. Hệ thống này không chỉ cung cấp thông tin vận hành mà còn tích hợp kho giải trí phong phú với Spotify, YouTube và khả năng chơi game trực tuyến.
Các tiện ích cao cấp khác như vô-lăng M Sport 3 chấu, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh vẫn là những tiêu chuẩn giúp nâng tầm trải nghiệm xa xỉ cho hành khách.
Các tiện ích cao cấp khác như vô-lăng M Sport 3 chấu, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh vẫn là những tiêu chuẩn giúp nâng tầm trải nghiệm xa xỉ cho hành khách.
Sự khác biệt mang tính quyết định của BMW X3 30 M Sport Pro nằm ở bên dưới nắp ca-pô. Xe được trang bị khối động cơ 2.0L tinh chỉnh, sản sinh công suất tối đa lên tới 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Chỉ số này vượt trội hoàn toàn so với mức 190 mã lực và 310 Nm trên bản X3 20, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích đặc trưng của nhà BMW.
Sự khác biệt mang tính quyết định của BMW X3 30 M Sport Pro nằm ở bên dưới nắp ca-pô. Xe được trang bị khối động cơ 2.0L tinh chỉnh, sản sinh công suất tối đa lên tới 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Chỉ số này vượt trội hoàn toàn so với mức 190 mã lực và 310 Nm trên bản X3 20, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái phấn khích đặc trưng của nhà BMW.
Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, đảm bảo sự linh hoạt trên mọi địa hình. Không chỉ mạnh mẽ, phiên bản cao cấp nhất của dòng X3 còn được chú trọng đặc biệt về mảng an toàn với gói công nghệ ADAS toàn diện.
Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, đảm bảo sự linh hoạt trên mọi địa hình. Không chỉ mạnh mẽ, phiên bản cao cấp nhất của dòng X3 còn được chú trọng đặc biệt về mảng an toàn với gói công nghệ ADAS toàn diện.
Người lái sẽ được hỗ trợ tối đa bởi các tính năng như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó, việc đỗ xe trong không gian hẹp cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng camera 360 độ quan sát toàn cảnh.
Người lái sẽ được hỗ trợ tối đa bởi các tính năng như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó, việc đỗ xe trong không gian hẹp cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng camera 360 độ quan sát toàn cảnh.
Với mức giá 2,899 tỷ đồng, BMW X3 30 M Sport Pro hướng đến nhóm khách hàng mong muốn một chiếc SUV hạng sang cỡ trung có hiệu suất mạnh hơn, trong khi thiết kế và công nghệ vẫn tương đồng bản tiêu chuẩn. Đây là phiên bản để cạnh tranh trực tiếp sòng phẳng với Mercedes-Benz GLC 300, đồng thời bổ sung mảnh ghép còn thiếu cho dòng X3 thế hệ mới tại Việt Nam.
Với mức giá 2,899 tỷ đồng, BMW X3 30 M Sport Pro hướng đến nhóm khách hàng mong muốn một chiếc SUV hạng sang cỡ trung có hiệu suất mạnh hơn, trong khi thiết kế và công nghệ vẫn tương đồng bản tiêu chuẩn. Đây là phiên bản để cạnh tranh trực tiếp sòng phẳng với Mercedes-Benz GLC 300, đồng thời bổ sung mảnh ghép còn thiếu cho dòng X3 thế hệ mới tại Việt Nam.
Video: Xem chi tiết BMW ix30 thế hệ mới.
Tâm Võ
#BMW X3 30 M Sport Pro 2026 #giá xe BMW X3 30 M Sport Pro 2026 #xe SUV BMW X3 30 M Sport Pro #BMW X3 30 M Sport Pro lắp ráp Việt Nam #SUV hạng sang BMW X3 30 M Sport Pro #đối thủ Mercedes-Benz GLC 300

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT