Xe

BMW 3-Series thế hệ mới sắp ra mắt có gì hay?

Sau nửa thế kỷ, BMW 3-Series - mẫu sedan mang tính biểu tượng của thương hiệu xe Đức đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình toàn diện nhất trong lịch sử.

Nguyễn Anh
Video: Xem trước BMW 3-Series thế hệ mới.

Sau nửa thế kỷ hiện diện trên thị trường, BMW 3-Series – mẫu sedan thể thao mang tính biểu tượng của thương hiệu xe Đức – đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình toàn diện nhất trong lịch sử. Thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi dòng xe này chính thức chia thành hai hướng phát triển: một phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống và một phiên bản chạy điện hoàn toàn thuộc thế hệ kiến trúc Neue Klasse.

BMW lựa chọn tiếp cận 3-Series thế hệ mới theo cách song hành – vừa giữ gìn tinh thần thể thao nguyên bản, vừa đón nhận những giá trị công nghệ của tương lai. Phiên bản động cơ xăng, mang mã G50, sẽ được phát triển dựa trên nền tảng CLAR đã được cải tiến, trong khi phiên bản chạy điện hoàn toàn i3, mang mã NA0, sử dụng cấu trúc Neue Klasse tương tự mẫu iX3 sắp ra mắt. Dù khác biệt về kỹ thuật, cả hai biến thể đều chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế, hướng tới sự cân bằng giữa tính năng động, tối giản và hiệu quả khí động học.

1-6961.jpg
BMW 3-Series mới sắp ra mắt là bước ngoặt định hình tương lai sau nửa thế kỷ.

Về ngoại hình, 3-Series thế hệ mới vẫn giữ được những đường nét đã làm nên bản sắc của BMW suốt nhiều thập kỷ qua. Phần đầu xe với thiết kế “shark nose” đặc trưng nay được tinh chỉnh góc cạnh và thể thao hơn. Lưới tản nhiệt quả thận đôi được làm mảnh, kéo rộng sang hai bên và tích hợp các cảm biến hiện đại phục vụ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Các đường gân nổi trên thân xe được xử lý mượt mà, tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng tính khí động học, trong khi đường gấp Hofmeister ở cột C – biểu tượng thiết kế của BMW – vẫn được giữ nguyên. Ở phía sau, cụm đèn LED thanh mảnh chạy ngang toàn bộ đuôi xe gợi nhớ đến mẫu concept Vision Neue Klasse, tạo nên vẻ hiện đại và liền mạch hơn bao giờ hết.

2-8878.jpg
Về ngoại hình, 3-Series thế hệ mới vẫn giữ được những đường nét đã làm nên bản sắc của BMW suốt nhiều thập kỷ qua.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy dấu ấn công nghệ chiếm vị trí trung tâm. BMW 3-Series mới được trang bị hệ thống Panoramic iDrive – màn hình kỹ thuật số toàn phần kéo dài hết bảng táp-lô, thay thế hoàn toàn cụm đồng hồ truyền thống. Bố cục hiển thị được chia thành ba vùng linh hoạt, có thể tùy biến theo thói quen và nhu cầu của người lái.

Bên cạnh đó, BMW bổ sung màn hình HUD 3D với chỉ dẫn rẽ động, cùng màn hình cảm ứng trung tâm thiết kế bất đối xứng, tạo nên trải nghiệm trực quan và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng.

4-4409.jpg
BMW 3-Series mới được trang bị hệ thống Panoramic iDrive – màn hình kỹ thuật số toàn phần kéo dài hết bảng táp-lô, thay thế hoàn toàn cụm đồng hồ truyền thống.

Khác với 5-Series hay 7-Series – nơi BMW kết hợp cả xe xăng và xe điện trên cùng một nền tảng – 3-Series và i3 sẽ được phát triển tách biệt hoàn toàn. Phiên bản i3 chạy điện sẽ sử dụng cấu trúc Neue Klasse hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ pin và mô-tơ điện tiên tiến nhất của hãng.

Trong khi đó, bản 3-Series G50 truyền thống vẫn duy trì khung gầm CLAR, đi cùng các tùy chọn động cơ 2.0L I4 và 3.0L I6 mild-hybrid, được cải thiện về hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

5-8038.jpg
Khác với 5-Series hay 7-Series – nơi BMW kết hợp cả xe xăng và xe điện trên cùng một nền tảng – 3-Series và i3 sẽ được phát triển tách biệt hoàn toàn.

Ngay cả biến thể hiệu năng cao BMW M3 cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng điện hóa. Thay vì hệ thống plug-in hybrid nặng nề, M3 thế hệ mới sẽ sử dụng hệ thống mild-hybrid nhẹ hơn nhưng mạnh mẽ hơn, với công suất dự kiến vượt ngưỡng 523 mã lực. Đặc biệt, BMW đang phát triển phiên bản chạy điện hoàn toàn mang tên iM3 – sử dụng bốn mô-tơ điện, cho công suất hơn 700 mã lực và mô-men xoắn gần như tức thời.

Một số nguồn tin nội bộ còn cho rằng hệ thống này có thể đạt tới 1.300 mã lực trong các bản đặc biệt, dù chưa chắc sẽ được sản xuất thương mại. Dù vậy, việc tăng công suất đồng nghĩa với trọng lượng cũng gia tăng đáng kể – ước tính iM3 có thể nặng hơn khoảng 465 kg so với M3 hiện nay, khiến BMW phải trang bị hệ thống phanh carbon-ceramic để đảm bảo hiệu năng.

3-9523.jpg
Theo kế hoạch, phiên bản chạy điện i3 thế hệ Neue Klasse sẽ ra mắt trong năm 2025, còn 3-Series G50 sử dụng động cơ đốt trong sẽ được giới thiệu vào năm 2026.

Thế hệ hiện tại của BMW 3-Series (G20) ra mắt từ năm 2018 và đã trải qua hai lần nâng cấp vào các năm 2022 và 2024. Theo kế hoạch, phiên bản chạy điện i3 thế hệ Neue Klasse sẽ ra mắt trong năm 2025, còn 3-Series G50 sử dụng động cơ đốt trong sẽ được giới thiệu vào năm 2026, với thời điểm bán ra thị trường có thể kéo dài đến đầu năm 2027.

