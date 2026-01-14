Hà Nội

Biệt thự dưỡng già không sơn, không gạch của hai chị em trung niên

Bất động sản

Biệt thự dưỡng già không sơn, không gạch của hai chị em trung niên

Thay vì chia nhỏ cho thuê nhà, viện dưỡng lão, hay sửa chữa chắp vá, hai chị em ở Trung Quốc quyết định xây ngôi nhà bê tông đủ chỗ cho 8-10 người khi về hưu.

Xiang Yanzhen, một phụ nữ ngoài 40 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) và chị gái khiến cả làng xôn xao khi dùng toàn bộ 2 triệu NDT (khoảng hơn 6,5 tỷ đồng) tiền tiết kiệm xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất cũ của bố mẹ. Ảnh: Toutiao
Hai chị em dự kiến, đây sẽ là chốn an cư của 8-10 người khi về hưu. Ảnh: Toutiao
Ngôi nhà không sơn, không gạch, chỉ sử dụng bê tông thô và mất tới 3-4 năm thi công. Ảnh: Toutiao
Sau khi phá nhà cũ, thay vì xây một khối lớn, hai chị em thuê kiến trúc sư thiết kế hai ngôi nhà đối diện nhau, độc lập nhưng liên thông bằng sân chung và cầu thang ngoài trời. Ảnh: Toutiao
Cách thiết kế này giúp mỗi gia đình có không gian riêng, giảm xung đột khi sống lâu dài. Ảnh: Toutiao
Người già sẽ ở tầng thấp, con cháu ở các tầng cao hơn để tiện hỗ trợ. Ảnh: Toutiao
Về sau, hai khối nhà có thể tách công năng hoặc phân chia rõ ràng. Ảnh: Toutiao
Ngôi nhà cao khoảng 10m, tổng cộng 5-6 phòng mỗi khối, đủ cho 8-10 người. Ảnh: Toutiao
Không có tầng 1-2-3 truyền thống, các phòng nối với nhau bằng cầu thang so le, vừa tạo tương tác, vừa tận dụng địa hình đồi núi. Ảnh: Toutiao
Do nằm dưới chân núi, khu đất có nguy cơ lũ quét, kiến trúc sư chọn kết cấu bê tông đúc tại chỗ, không gạch, không sơn, tận dụng đá phiến địa phương để tạo cảm giác vững chắc. Ảnh: Toutiao
