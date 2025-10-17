Biết gì Cty Nhật Anh cung cấp trứng cút bốc mùi cho Tiểu học Cự Khê?

Dư luận đang xôn xao trước việc Ban phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), tổ chức buổi kiểm tra đột xuất tại bếp ăn nhà trường hôm 15/10 và phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước đang gây xôn xao.

Ngoài trứng cút, thịt tươi sống cũng được ghi nhận có mùi lạ, đóng gói trong túi nilon không đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ làm bếp tại khu bếp ăn cũng bị phản ánh là rỉ sét, mốc bẩn.

Nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ, bốc mùi đưa đến Trường tiểu học Cự Khê.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (gọi tắt Công ty Nhật Anh) là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và ghi nhận các tồn tại như: Khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn được bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước khu vực chế biến không kín, ứ đọng, có mùi hôi...

Sáng 17/10, bà Nguyễn Thị Nam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) cho biết, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn nhà trường.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh do ông Phan Đức Long làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Về Công ty Nhật Anh, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào ngày 1/3/2011, có địa chỉ tại số 45, lô 13, tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Phan Đức Long, với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp.

Theo khảo sát qua Hệ thống mạng đấu thầu, tính từ tháng 8/2025 đến nay, Công ty Nhật Anh đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy. Chủ yếu doanh nghiệp này trúng các gói cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là gần 60 tỷ đồng.

Gần đây nhất, Công ty Nhật Anh trúng gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Tuy Lai B năm học 2025-2026, với giá trị gần 1,2 tỷ đồng; Trúng gói thầu Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Tuy Lai A năm học 2025-2026, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Đồng Tâm năm học 2025-2026, với giá trúng hơn 4,1 tỷ đồng; trúng gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Thượng Lâm năm học 2025-2026, giá trị hơn 1,3 tỷ đồng; trúng gói thầu: Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Phùng Xá năm học 2025-2026, với giá trúng hơn 1,6 tỷ đồng…

Nhằm tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan đến các gói thầu Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Đồng Tâm; Trường tiểu học Tuy Lai A, B; Trường tiểu học Thượng Lâm,... mà Công ty Nhật Anh đã trúng, ngày 17/10, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ qua điện thoại với ông Phan Đức Long - Giám đốc công ty Nhật Anh, nhưng vị này không bắt máy.

Trước sự việc hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước trong khu bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ. Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.