Du lịch

Biển Hàm Rồng “tọa độ chill” lý tưởng cho mùa hè ở Huế

Biển Hàm Rồng (Huế) với cát vàng, nước xanh và ghềnh đá nâu hoang sơ đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn “chill” trọn vẹn mùa hè.

Vân Giang
Giữa mùa hè oi ả, nếu muốn tìm một vùng biển yên bình, hoang sơ nhưng vẫn đủ tiện nghi để thư giãn và “sống chậm”, biển Hàm Rồng (Thừa Thiên Huế) chính là gợi ý hấp dẫn cho du khách. Ảnh Gia Bảo
Giữa mùa hè oi ả, nếu muốn tìm một vùng biển yên bình, hoang sơ nhưng vẫn đủ tiện nghi để thư giãn và “sống chậm”, biển Hàm Rồng (Thừa Thiên Huế) chính là gợi ý hấp dẫn cho du khách. Ảnh Gia Bảo
Với bãi cát vàng trải dài, nước biển trong xanh, ghềnh đá nâu độc đáo cùng khung cảnh núi non hùng vĩ, nơi đây đang trở thành điểm đến được giới trẻ yêu thích những năm gần đây. Ảnh Internet
Với bãi cát vàng trải dài, nước biển trong xanh, ghềnh đá nâu độc đáo cùng khung cảnh núi non hùng vĩ, nơi đây đang trở thành điểm đến được giới trẻ yêu thích những năm gần đây. Ảnh Internet
Không nổi tiếng như Lăng Cô hay Thuận An, biển Hàm Rồng chinh phục du khách bởi nét nguyên sơ rất riêng. Bãi cát trải dài mịn màng, nước biển trong vắt, sóng êm nhẹ cùng những ghềnh đá nâu sẫm nổi bật tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vừa yên bình, vừa ấn tượng. Ảnh Internet
Không nổi tiếng như Lăng Cô hay Thuận An, biển Hàm Rồng chinh phục du khách bởi nét nguyên sơ rất riêng. Bãi cát trải dài mịn màng, nước biển trong vắt, sóng êm nhẹ cùng những ghềnh đá nâu sẫm nổi bật tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vừa yên bình, vừa ấn tượng. Ảnh Internet
Không khí ở đây trong lành, vắng bóng sự xô bồ, đông đúc thường thấy ở các bãi biển du lịch, thích hợp để du khách tìm lại cảm giác thư thái, an yên sau những ngày mệt mỏi. Ảnh Internet
Không khí ở đây trong lành, vắng bóng sự xô bồ, đông đúc thường thấy ở các bãi biển du lịch, thích hợp để du khách tìm lại cảm giác thư thái, an yên sau những ngày mệt mỏi. Ảnh Internet
Đặc biệt, vào mùa mưa nhẹ ở Huế, các bãi đá ở Hàm Rồng phủ kín rêu xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn như một thước phim. Ảnh Internet
Đặc biệt, vào mùa mưa nhẹ ở Huế, các bãi đá ở Hàm Rồng phủ kín rêu xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn như một thước phim. Ảnh Internet
Biển Hàm Rồng nằm ở địa phận xã Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Hiền), tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Đây là một trong những bãi biển còn giữ được sự nguyên sơ do nằm khá xa khu dân cư, đường vào còn tương đối khó đi. Ảnh Công Huân
Biển Hàm Rồng nằm ở địa phận xã Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Hiền), tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Đây là một trong những bãi biển còn giữ được sự nguyên sơ do nằm khá xa khu dân cư, đường vào còn tương đối khó đi. Ảnh Công Huân
Khu vực Hàm Rồng có ba bãi tắm chính: bãi Hàm Rồng, bãi Đầm và bãi Đông Dương, nằm dưới chân núi Linh Thái – ngọn núi cao gần 800 m, tạo nên địa thế vừa có biển, vừa có núi hiếm thấy. Ảnh Công Huân
Khu vực Hàm Rồng có ba bãi tắm chính: bãi Hàm Rồng, bãi Đầm và bãi Đông Dương, nằm dưới chân núi Linh Thái – ngọn núi cao gần 800 m, tạo nên địa thế vừa có biển, vừa có núi hiếm thấy. Ảnh Công Huân
Điểm nổi bật nhất của biển Hàm Rồng là bãi đá dăm màu nâu sẫm – một đặc điểm độc đáo khó tìm thấy ở các bãi biển khác tại Huế. Những khối đá xếp chồng tự nhiên, nhấp nhô dưới làn sóng nhẹ, khi được phủ rêu xanh sau mưa lại càng trở nên quyến rũ, khiến nhiều tín đồ nhiếp ảnh không thể bỏ lỡ. Ảnh Kim Nhung
Điểm nổi bật nhất của biển Hàm Rồng là bãi đá dăm màu nâu sẫm – một đặc điểm độc đáo khó tìm thấy ở các bãi biển khác tại Huế. Những khối đá xếp chồng tự nhiên, nhấp nhô dưới làn sóng nhẹ, khi được phủ rêu xanh sau mưa lại càng trở nên quyến rũ, khiến nhiều tín đồ nhiếp ảnh không thể bỏ lỡ. Ảnh Kim Nhung
Du khách có thể đắm mình trong làn nước mát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng không gian thiên nhiên nguyên bản. Tuy nhiên, cần lưu ý khu vực biển Hàm Rồng khá sâu, nên hãy chọn những nơi tắm an toàn, sóng nhẹ theo hướng dẫn của người dân địa phương. Ảnh Gia Bảo
Du khách có thể đắm mình trong làn nước mát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng không gian thiên nhiên nguyên bản. Tuy nhiên, cần lưu ý khu vực biển Hàm Rồng khá sâu, nên hãy chọn những nơi tắm an toàn, sóng nhẹ theo hướng dẫn của người dân địa phương. Ảnh Gia Bảo
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bãi biển, sóng nhẹ lăn tăn, trời trong xanh và không gian vắng lặng – tất cả tạo nên một "tọa độ chill" lý tưởng cho mùa hè. Ảnh Công Huân
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bãi biển, sóng nhẹ lăn tăn, trời trong xanh và không gian vắng lặng – tất cả tạo nên một "tọa độ chill" lý tưởng cho mùa hè. Ảnh Công Huân
Giữa những bãi biển đông đúc ở Huế, Hàm Rồng vẫn giữ nét hoang sơ, lãng mạn và yên tĩnh, thích hợp cho kỳ nghỉ nhẹ nhàng, tránh xa phố thị. Ảnh Gia Bảo
Giữa những bãi biển đông đúc ở Huế, Hàm Rồng vẫn giữ nét hoang sơ, lãng mạn và yên tĩnh, thích hợp cho kỳ nghỉ nhẹ nhàng, tránh xa phố thị. Ảnh Gia Bảo
Vân Giang
