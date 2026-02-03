Hà Nội

Sống Khỏe

Biến chứng đái tháo đường, người đàn ông nguy cơ mất ánh sáng vĩnh viễn

Biến chứng đái tháo đường nặng kéo dài, người đàn ông đứng trước nguy cơ mất ánh sáng vĩnh viễn do tổn thương võng mạc.

Thúy Nga

Anh Quân (38 tuổi) đến khám tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh trong tình trạng mắt phải đã mất hoàn toàn thị lực, mắt trái suy giảm thị lực do tổn thương võng mạc nghiêm trọng.

Theo BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh qua thăm khám cho biết, quá trình suy giảm thị lực của anh Quân diễn ra âm thầm: Võng mạc bị xuất huyết và co kéo trên nền đái tháo đường nhiều năm, dẫn đến bong võng mạc. Bệnh tiến triển âm thầm nên người bệnh dễ chủ quan, đến khám khi đã ở giai đoạn rất nặng.

Bác sĩ Hưng cho biết, bệnh đái tháo đường kéo dài và kiểm soát kém có thể gây tổn thương nặng nề tới võng mạc, thậm chí dẫn đến mất thị lực hoàn toàn. Trường hợp của anh Quân trở nên phức tạp hơn do bệnh tiến triển muộn và đi kèm nhiều bệnh nền nặng.

“Đái tháo đường kéo dài làm tổn thương hệ vi mạch võng mạc, gây thiếu máu, xuất huyết và hình thành mô xơ co kéo. Đái tháo đường lâu năm, đường huyết khó kiểm soát; Suy tim mạn tính, làm tăng nguy cơ can thiệp; Suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ; Thể trạng yếu, béo phì, ảnh hưởng khả năng hồi phục”, BS.CKII Bùi Việt Hưng phân tích.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, anh Quân được hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn phương án điều trị an toàn và hiệu quả nhất. Ê-kíp thống nhất phẫu thuật cho mắt trái là mắt duy nhất còn khả năng nhìn, với mục tiêu giữ lại thị lực và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Duy trì chạy thận nhân tạo đều đặn trước phẫu thuật. Người bệnh có nhiều bệnh nền nặng, khiến việc gây mê và kiểm soát an toàn toàn thân trong suốt ca mổ trở nên phức tạp và đòi hỏi theo dõi chặt chẽ

Làm sạch máu xuất huyết và bóc tách các màng xơ co kéo nhằm giải phóng võng mạc, giúp võng mạc áp trở lại vị trí giải phẫu.

Ca mổ khó hơn các trường hợp thông thường do đái tháo đường kéo dài khiến võng mạc mủn, dễ tổn thương, đòi hỏi bác sĩ thao tác chính xác để giữ lại thị lực cho mắt duy nhất còn khả năng nhìn. Mỗi thao tác được thực hiện thận trọng nhằm bảo toàn thị lực duy nhất cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, tình trạng của anh Quân ổn định, không ghi nhận biến chứng. Thị lực mắt trái hồi phục tích cực, dù trước đó, anh Quân chỉ có thể nhận biết được bóng bàn tay, có thể đếm được ngón tay ở khoảng cách khoảng 5m; Phân biệt lại được màu sắc và hình dạng cơ bản; Tránh nguy cơ mù hoàn toàn và từng bước tự sinh hoạt trở lại.

“Bệnh võng mạc đái tháo đường thường tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ qua khi thị lực mới giảm nhẹ. Người mắc đái tháo đường cần kiểm soát tốt đường huyết và khám mắt định kỳ, đi khám sớm khi có các dấu hiệu như nhìn mờ kéo dài, méo hình hoặc giảm thị lực nhanh để tránh những tổn thương không thể hồi phục”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

