Đời sống

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đẹp mắt của bà nội trợ đảm

Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình Việt chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo tươm tất, hài hòa, gửi gắm ước mong bình an và mở đầu cho mùa Tết sum vầy.

Cúng ông Công ông Táo là nghi lễ quen thuộc của người Việt mỗi dịp 23 tháng Chạp, đánh dấu thời khắc tiễn Táo quân về chầu trời, khép lại một năm cũ và mở ra mùa Tết sum vầy. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng còn là cách để các gia đình gìn giữ nếp nhà, nuôi dưỡng sự gắn kết và gửi gắm mong ước về một năm mới an yên, đủ đầy. Ảnh Internet
Năm nay, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ ba (10/2 dương lịch). Dù bận rộn với công việc cuối năm, nhiều gia đình vẫn dành thời gian chăm chút cho mâm cỗ cúng sao cho tươm tất, hài hòa mà không quá cầu kỳ. Thực tế, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo không nhất thiết phải nhiều món hay phô trương, quan trọng là phù hợp điều kiện từng gia đình và thể hiện sự thành tâm. Dưới đây là một số gợi ý mâm cỗ cúng đẹp mắt, vừa dễ làm. Ảnh Internet
Mâm cỗ được chuẩn bị rất công phu với gà luộc, tôm hấp, nem rán, chả lụa, thịt đông, canh nóng, xôi, bánh chưng, các món nộm, rau xào và mâm hoa quả lớn. Ảnh Internet
Mâm cỗ rực rỡ sắc màu với gà luộc, tôm hấp, chả cắt hoa, nem rán, thịt đông, xôi gấc tạo hình, bánh chưng, canh nóng và các món nộm, dưa góp. Xen kẽ là hoa tươi, rượu cúng và mâm hoa quả, tạo không gian trang nghiêm, ấm cúng. Ảnh Internet
Mâm cỗ gồm gà luộc, tôm hấp xếp hoa, chả lụa tạo hình, thịt đông, xôi gấc, bánh chưng, nem rán, canh nóng và các món xào, nộm.
Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị công phu với canh chim bồ câu hầm thanh ngọt, tôm hấp, chả quế, kiệu muối, xôi gấc, bánh chưng đen, bánh chưng, canh măng, canh bóng thả, thịt đông cùng nem hải sản, tạo nên tổng thể hài hòa, đủ đầy hương vị truyền thống. Ảnh Thu Hương
Mâm cỗ được chuẩn bị khá cầu kỳ với nhiều món hải sản và món nguội. Trên mâm có cua hấp, tôm hấp, nem rán, chả lụa, thịt luộc, canh thập cẩm, rau củ xào và nộm. Ảnh Internet
Mâm cỗ được bày gọn gàng trên mâm tre tròn, nổi bật với gà luộc nguyên con da vàng óng, đặt ở vị trí trung tâm. Xung quanh là tôm hấp xếp vòng, canh hầm thảo dược với thịt mềm và nước dùng trong, món xào thập cẩm, nem chiên giòn, chả cuốn và nộm rau củ thanh mát. Cách bày mâm mộc mạc nhưng đầy đủ món mặn món rau món nước, phù hợp với không khí cúng lễ ngày cuối năm. Ảnh Internet
Mâm cỗ gồm gà luộc, tôm hấp, nem rán, chả chiên, xôi gấc, bánh chưng, các món dưa góp,... Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
