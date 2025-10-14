Hà Nội

Bí ẩn chấn động sau lớp cát vàng Thung lũng các Vị Vua Ai Cập

Kho tri thức

Dưới lớp cát vàng của Luxor, Thung lũng các Vị Vua là nơi yên nghỉ của những Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.

Chứa hơn 60 ngôi mộ hoàng gia. Thung lũng các Vị Vua là nơi an táng các Pharaoh từ Vương triều thứ 18 đến 20, bao gồm cả Tutankhamun, Pharaoh được biết đến với xác ướp được bảo tồn hoàn hảo. Ảnh: Pinterest.
Mộ Tutankhamun là phát hiện lớn nhất. Được khai quật năm 1922, ngôi mộ gần như nguyên vẹn sau hơn 3.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Được chọn vì địa thế thiêng liêng. Ngọn núi hình kim tự tháp tự nhiên phía trên thung lũng được coi là biểu tượng của sự tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Trang trí bằng nghệ thuật tôn giáo tinh xảo. Tường các khu mộ ở Thung lũng các Vị Vua được khắc họa sinh động bằng hình ảnh thần Osiris, Ra và hành trình sang thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ dành cho vua. Một số hoàng hậu và hoàng thân cũng được chôn tại đây, như Nữ hoàng Hatshepsut. Ảnh: Pinterest.
Là kho tư liệu khảo cổ vô giá. Những văn bản và hiện vật thu thập được ở đây giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về tín ngưỡng Ai Cập cổ. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày nay, các ngôi mộ được đóng cửa luân phiên để tránh hư hại do hoạt động du lịch. Ảnh: Pinterest.
Vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khai quật. Các nhà khảo cổ tin rằng nhiều hầm mộ vẫn ẩn sâu dưới lòng đất ở Thung lũng các Vị Vua. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Thung lũng các Vị Vua #Nghiên cứu khảo cổ Ai Cập #Các pharaoh và mộ cổ #Nghệ thuật tôn giáo cổ đại #Phát hiện khảo cổ Tutankhamun #Bảo tồn di sản cổ đại

